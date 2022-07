L’estate è la stagione degli aperitivi per antonomasia. Le fresche temperature delle sere d’estate invogliano a organizzare rimpatriate festose con amici e parenti. Terrazzi e balconi di casa si animano di risate, chiacchiere e tanto cibo. Molto amate sono anche le torte salate. Come la torta salata alle zucchine che sta spopolando nell’ultimo periodo.

Per aperitivi e cene all’aperto non mancano i piatti freddi. Golose prelibatezze che si preparano in pochi minuti e senza troppa fatica. Quest’oggi, ad arricchire le nostre tavole arrivano 2 ricette velocissime e ricche di gusto.

2 antipasti estivi freddi, veloci e senza cottura perfetti per buffet, apericena e feste in compagnia

Partiamo con dei tartufini salati ripieni di tonno e robiola. Si preparano in meno di 5 minuti e sono subito pronti per essere assaporati.

Ingredienti per 10-12 pezzi

2 fette di pancarrè;

50 ml di latte freddo;

125 g di robiola;

200 g di tonno all’olio d’oliva ben sgocciolato;

1 cucchiaio di pangrattato.

Procedimento

Per realizzare i tartufini inserire in una ciotola il latte e immergere le fette di pancarrè. Poi, strizzare bene il pane e inserirlo in un’altra ciotola. Unire la robiola, poi il tonno ben sgocciolato. Mescolare e unire anche il pangrattato. A questo punto, formare 10-12 palline e il gioco è fatto. Si conservano in frigo fino a quando non si dovranno servire.

Un’idea fresca e sfiziosa

La seconda ricetta, invece, si avvale dei pomodori. Un antipasto fresco e sfizioso che si può preparare in anticipo senza problemi e servire a pranzo o cena in un batter d’occhio.

Ingredienti

4 pomodori;

200 g di tonno sott’olio;

1 cipolla rossa;

sale, olio, basilico e origano q.b.

Preparazione

Realizzare i pomodori ripieni di tonno e cipolla è un gioco da ragazzi. Basterà scegliere dei pomodori abbastanza grandi, poi lavarli e asciugarli velocemente. Poi, tagliare l’estremità superiore per formare la calotta. Con un cucchiaio, svuotare l’interno togliendo la polpa. Quest’ultima non verrà buttata via, anzi servirà per creare il ripieno. Versare la polpa in una ciotola. Poi, unire il tonno sgocciolato e aggiungere anche la cipolla tagliata a fette sottilissime. Insaporire con un pizzico di sale e un po’ di origano. Spezzettare qualche foglia di basilico fresco e mescolare tutti gli ingredienti. A questo punto, riempire i pomodori e impiattarli. Conservare il frigo fino a quando non dovranno essere serviti. Ed ecco che in poche mosse potremmo portare in tavola 2 antipasti estivi freddi, veloci e senza cottura, semplici ma d’effetto che stuzzicano il palato e accontentano grandi e piccini.

