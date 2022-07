Anche se siamo già a luglio, per organizzare le vacanze estive c’è ancora tempo. Solitamente, per questa stagione, quando scocca quell’ora in cui ci trasformiamo in un’agenzia di viaggio, le prime cose a cui pensiamo sono: mare, relax, buon cibo.

Queste potrebbero tradursi in un’unica meta, la Sicilia, isola dove il tempo si rilassa, di bellezze marine mozzafiato, cucina memorabile, incanti d’arte e gioielli architettonici.

In questo triangolo immerso nel Mediterraneo troviamo anche luoghi particolari, come la “Venezia del Sud”, località esclusiva del messinese. Tuttavia, a essere conosciute in tutto il Mondo sono le sue spiagge, incluse quelle dei piccoli arcipelaghi che la circondato, come le Eolie.

Oggi parleremo proprio di queste, conoscendone alcune tra le più belle ma forse meno famose e battute della dorata Macari e della lunga e bianca San Vito Lo Capo.

Per vacanze al mare indimenticabili in Sicilia ecco 5 spiagge da cartolina diverse dalle famose Macari e San Vito

La prima spiaggia da non perdersi è quella di San Teodoro a Marsala, provincia di Trapani. Sullo sfondo troviamo le incantevoli saline, con il mulino e le acque rosa. Da queste, poi, si sviluppano lingue di sabbia e scogli bagnate da un mare cristallino e bassissimo.

Famose sono le amache dove poter scattare qualche foto ricordo e splendido è prendere il sole distesi direttamente in acqua.

Restando sulla costiera occidentale

Non lontano da Marsala si trova la cittadina di Mazara del Vallo, che ospita una delle spiagge più belle della Sicilia. Stiamo parlando di Capo Feto, una spiaggia sabbiosa all’interno di un’area protetta dove, tra dune e piante tipiche della macchia mediterranea, spuntano specchi d’acqua limpidissimi.

In provincia di Palermo si trova, poi, Cefalù, cittadina incantevole con la sua bellissima spiaggia Caldura. Questa è una piccola baia dove il mare turchese s’infrange su ciottoli bianchi e neri e dove l’orizzonte è interrotto da diversi faraglioni.

Spostandoci sulla costiera orientale

Nella deliziosa Capo d’Orlando, in provincia di Messina, risplende la spiaggia Testa di Monaco. Situata alla base di un promontorio di scogli, non è altro che una lingua di sabbia dorata lambita da mare zaffiro con fondali rocciosi, ideali per lo snorkeling.

Infine, sempre a Oriente, a Marina di Ragusa si troverebbe la spiaggia di Donnalucata. Questa sarebbe particolarmente lunga, consentendo di trovare zone praticamente deserte dove piazzare ombrellone e sdraio. La sabbia è bianca e dorata al tramonto mentre il mare trasparente ospita diverse sfumature di azzurro.

Allora, per vacanze al mare indimenticabili in Sicilia ecco 5 spiagge paradisiache in 5 località da visitare almeno una volta nella vita.

