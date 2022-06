5 esercizi da fare in 15 minuti per iniziare la giornata senza stress e migliorare l’elasticità muscolare anche dopo i 50 anni

Alimentazione corretta, riposo e attività fisica. Sono le 3 stelle polari per rallentare gli effetti dell’invecchiamento, prevenire molte malattie e mantenersi in forma a qualsiasi età. Probabilmente l’attività fisica è il più sottovalutato tra i 3 capisaldi del benessere. Spesso ci alleniamo nel modo sbagliato e compiamo alcuni errori che rendono inutili tutti gli sforzi fatti. In altri casi facciamo esercizi non adatti alla nostra età o alla nostra condizione fisica. Oppure viviamo male l’allenamento stressandoci troppo e ossessionandoci se non vediamo risultati immediati. Per questo motivo oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a suggerire 5 esercizi da fare in 15 minuti ogni giorno per riequilibrare corpo e mente. Esercizi adatti anche per gli over 50 che potrebbero influire positivamente sui livelli di stress e sull’elasticità muscolare.

Perché è importante allenare elasticità e flessibilità muscolare

Molto spesso quando decidiamo di iniziare ad allenarci ci focalizziamo sulla forza e sulla tonicità muscolare. O in alternativa su esercizi mirati a ridurre il giro vita e a perdere peso. Tutti allenamenti utilissimi ma che hanno poco senso se non lavoriamo sull’elasticità e sulla flessibilità. Avere muscoli elastici, invece, ci permette di massimizzare i risultati, ridurre gli sforzi e ottenere risultati più velocemente.

E come stiamo per scoprire lavorare sull’elasticità è più semplice di quanto crediamo.

I 5 esercizi che riducono lo stress e migliorano l’elasticità

Gli esercizi che stiamo per presentare ci occuperanno soltanto 15 minuti al giorno e ci aiuteranno anche a ridurre i livelli di stress. Il motivo è che ci insegneranno anche a respirare meglio, un aspetto fondamentale per l’equilibrio di corpo e mente.

Il primo è quello di mettersi in piedi con le gambe leggermente divaricate e le braccia larghe. Da questa posizione proviamo a rivolgere i palmi delle mani verso il pavimento e iniziamo a ruotare la schiena sul posto. Il tutto mantenendo ben fermi i piedi e accompagnando le rotazioni a respirazioni profonde.

L’esercizio successivo lo faremo sdraiati sulla schiena. Da qui stendiamo le braccia lungo i fianchi e proviamo a portare la testa verso il petto. Manteniamo la posizione e poi alziamo le gambe fino a ottenere un angolo di 90 gradi col bacino. Ovviamente possiamo aiutarci appoggiandole sul muro.

Il terzo step sarà quello di mettersi in ginocchio con la schiena ben eretta. Manteniamo il busto rilassato, appoggiamo le mani sulle gambe e iniziamo a effettuare dei piccoli movimenti rotatori con la testa. Ci servirà per rilassare la muscolatura della schiena.

Il quarto esercizio è il famoso ponte. Sediamoci a terra, distanziamo mani e piedi e tiriamo su il bacino abbassando contemporaneamente il mento. Manteniamo la posizione finché sentiamo tensione e poi torniamo giù.

Concludiamo la nostra tabella con l’ultimo esercizio a terra. Stendiamoci a pancia in giù con braccia e gambe distese. Da qui alziamo arti inferiori e superiori e incliniamo la testa leggermente all’indietro. 10 secondi in posizione e poi possiamo rilassarci.

