Lungo la costiera adriatica dell’Italia tante località famose sono prese d’assalto da turisti già a partire dai primi giorni di maggio. Jesolo, Rimini, Lignano e tanti altri posti fino a quelli in Puglia sono rinomati luoghi di villeggiatura. Ci sono inoltre alcune mete da considerare per una vacanza al mare in Molise e in Abruzzo. In questa Regione, ad esempio, si trova un borgo i cui primi insediamenti risalirebbero a tempi molto remoti. Grazie a scavi archeologici, infatti, sono venuti alla luce reperti che risalgono a circa 6.000 anni fa. Stiamo parlando di Tortoreto, che si divide in due parti, il centro storico in collina detto Tortoreto Alta e l’abitato nei pressi del mare, il Lido.

Questo piccolo Comune si trova in provincia di Teramo, in Abruzzo. Testimoniano la presenza dell’antico abitato alcuni scritti di Plinio il Vecchio e i resti di una villa di epoca romana.

Tortoreto divenne un borgo fortificato nel Medioevo e tracce delle mura e del castello si possono scorgere tuttora nel nucleo storico chiamato Terravecchia. Di particolare interesse è la Torre dell’Orologio, le cui basi risalirebbero al IX secolo. Da visitare anche alcune chiese e l’Ecomuseo del mare.

Questo borgo storico marinaro premiato con le Bandiere Blu, Lilla e Verde ha spiagge con sabbia dorata e mare limpido

Spostandoci verso Tortoreto Lido, gli appassionati di bicicletta possono percorrere il Corridoio verde adriatico. Questa è una pista ciclabile che collega Alba Adriatica con Giulianova passando proprio da Tortoreto Lido. Piacevole è anche passeggiare sul lungomare, dove si può ammirare una fontana con al centro la statua in bronzo di una sirena.

Questa località turistica si pregia di tanti riconoscimenti, tra i quali:

la Bandiera Blu per le spiagge e il mare pulito;

la Bandiera Lilla per essere accogliente verso i disabili;

Bandiera Verde per la presenza di spiagge adatte ai bambini.

In aggiunta, Tortoreto è anche uno dei borghi storici marinari d’Italia. La sabbia delle spiagge del lido di Tortoreto è morbida, fine e degrada nel mare limpido. Ci sono zone attrezzate ma anche tratti liberi per i bagnanti. Da ricordare la presenza di un parco acquatico e di un’oasi naturalistica nella zona.

Per quanto riguarda la cucina, si possono assaporare vini e cibi della tradizione abruzzese. Pensiamo agli arrosticini, alle pallotte cace e ove o a tanti gustosi primi piatti. Questo borgo storico marinaro premiato con vari riconoscimenti è quindi adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini.

