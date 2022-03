7 modi semplici ed efficaci per lavare e disinfettare gli strofinacci della cucina eliminando sporco, muffa, germi e batteri

Tra gli oggetti che si utilizzano con più frequenza in casa, abbiamo gli strofinacci da cucina. Essi, poiché maneggiati costantemente e a contatto con il cibo, potrebbero essere dei potenziali portatori di germi e batteri. Pertanto, il loro corretto lavaggio è di fondamentale importanza per una buona igiene domestica. Moltissime persone prestano attenzione alla pulizia di stoviglie e superfici della cucina e meno a quella degli strofinacci. Infatti, li appendono ovunque e li utilizzano per qualsiasi cosa. Ebbene, questi strumenti quotidiani vanno lavati con cura, per eliminare la muffa, l’umidità, i germi e batteri che vi si ripongono. Vediamo come e soprattutto con quali ingredienti, in particolare.

Si possono igienizzare bene, senza utilizzare prodotti aggressivi, dannosi magari per la salute e per l’ambiente. Ecco, quindi, come procedere. Anzitutto, per eliminare le macchie, si possono mettere in ammollo in una bacinella con acqua e candeggina.

Gli ingredienti efficaci per disinfettare gli strofinacci

Un ottimo disinfettante naturale da poter utilizzare è l’aceto, sia per una pulizia profonda del bucato che per eliminare le macchie. Basta aggiungerne metà tazza al detersivo e poi lavare. In terzo luogo, ed in alternativa, possiamo utilizzare l’ammoniaca, semplicemente immergendo gli strofinacci nella bacinella ed aggiungendone all’acqua qualche goccia. Poi occorre lasciare in ammollo per circa 2 ore. Dopo, li risciacquiamo sotto l’acqua corrente e, poi, li riponiamo in lavatrice per il vero e proprio lavaggio. È necessario mettere gli strofinacci insieme alle tovaglie, ma non con altri capi.

Altro efficace modo per disinfettarli è attraverso l’utilizzo di acqua bollente. Infatti, l’alta temperatura elimina lo sporco e disinfetta. In questo modo, sarà possibile eliminare anche le macchie di grasso. Basta versare l’acqua calda in una bacinella, aggiungendo la candeggina o il detersivo per il bucato. Poi, lasciare in ammollo per un paio d’ore, risciacquare e lavare in lavatrice. Tra i 7 modi semplici ed efficaci per lavare gli strofinacci della cucina, abbiamo anche il bicarbonato di sodio, naturale e igienizzante. Basta aggiungerlo al bucato in lavatrice oppure nella bacinella, mettendo i capi in ammollo. Con 2 soli cucchiai di esso, potremmo allontanare germi e batteri.

7 modi semplici ed efficaci per lavare e disinfettare gli strofinacci della cucina eliminando sporco, muffa, germi e batteri

Altro disinfettante naturale è l’olio tea tree. Basta aggiungerne solo 5 gocce al detersivo e, poi, procedere con il lavaggio. Infine, il 7° alleato contro lo sporco è il fatidico sapone di Marsiglia, perfetto anche contro le macchie. Basta strofinarlo su di esse, lasciare agire per un’ora e, poi, procedere al normale lavaggio in lavatrice. In alternativa, potremo utilizzarlo in scaglie, in una bacinella con acqua calda. Poi, lasciare in ammollo per circa un’ora ed, infine, lavare in lavatrice.

