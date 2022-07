Quello relativo alla presenza di insetti, specie nel periodo estivo, spesso diventa un problema in casa e anche all’esterno in prossimità di porte e finestre. Oltre alle api e alle mosche, inoltre, spesso arrivano anche i mosconi che, tra l’altro, hanno una capacità di proliferazione che è molto rapida. Di conseguenza, se non si adottano delle misure preventive, il rischio è quello di passare le giornate a uccidere in casa mosconi e altri insetti senza spesso riuscire a venirne a capo.

Questo specie se l’abitazione si trova in aperta campagna. Vediamo allora, senza l’uso di trappole che spesso è tra l’altro una soluzione inutile, come fare a sbarazzarsi dei mosconi senza l’uso di insetticidi. Ovverosia, facendo leva sempre e solo sui metodi e su rimedi naturali e anche su qualche ingegnoso trucchetto.

Come allontanare i mosconi senza usare trappole ma sfruttando tutti questi metodi naturali e spesso ingegnosi

Nel dettaglio, al pari delle mosche, pure i mosconi odiano tutti quei prodotti naturali che emanano un forte odore. Questo permette di allontanarli. Per esempio, mescolando aceto e menta si ottiene un prodotto naturale in grado di allontanare i mosconi. Lo stesso dicasi per l’eucalipto, per il pepe e per una soluzione a base di limone con i chiodi di garofano. Ottenendo così un vero e proprio repellente naturale.

Questa è quindi la risposta su come allontanare i mosconi senza usare le trappole. Così come i mosconi si possono tenere lontani pure con un semplice trucchetto. Ovverosia, mettendo un sacchetto pieno d’acqua sulla propria porta di casa. Vediamo nel dettaglio come si prepara, perché l’acqua da sola inserita nel sacchetto non basta.

Come usare il sacchetto per alimenti pieno d’acqua con monete, sale e succo di limone

Nel dettaglio, per scacciare i mosconi con la tecnica del sacchetto che è pieno d’acqua, messo sulla porta di casa, occorre inserire al suo interno pure qualche moneta, un po’ di sale da cucina e succo di limone. Questo al fine di generare, grazie alle monete e alla soluzione di acqua e limone, una maggiore lucentezza. Il che permetterà di abbagliare i mosconi che scapperanno. In particolare, il sacchetto deve essere posizionato in maniera tale che arrivi un po’ di luce diretta. Ovverosia, in modo che si creino quegli abbagli e quelle riflessioni di luce che per i mosconi sono fastidiose al massimo.

