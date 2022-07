Il caldo eccezionale di questi giorni sta mettendo in difficoltà anche i nostri amici animali. Guardando semplicemente a quelli che abbiamo in casa, li vediamo girare senza pace alla ricerca di una bava d’aria. Per non parlare eventualmente delle stanze climatizzate, che li vedono correre a prendersi un posto in prima fila. Anche se gli esperti ci ricordano proprio in queste ore che il pelo serve comunque a climatizzare l’animale, ci fanno davvero pena. Parlando proprio di pelo, pur con tutte le attenzioni possibili alla dieta, ne troviamo davvero dappertutto. Possiamo anche spazzolarli tutti i giorni, facilitando la rimozione del pelo superfluo, ma ne troveremo comunque ovunque.

Se la frutta sta maturando con un mese di anticipo, sta davvero impazzendo anche la muta naturale dei nostri amici. Ecco, che sarebbe quindi importante magari integrare la loro alimentazione proprio con del cibo in grado di rinforzare il pelo. Sempre, passando però dal consulto del nostro veterinario.

Quali sono gli alimenti che mantengono forte il pelo del cane

Curioso come uno dei super food più acclamati del momento, potrebbe andare bene anche per i nostri amici. Grazie, infatti alla ricchezza di nutrienti, tra cui proteine e acidi grassi omega 3, i semi di Chia potrebbero andar bene anche al nostro cane. Un tempo, le nostre nonne, davano al cagnetto che girava in corte anche un uovo crudo. Cosa che possiamo fare anche noi, non tutti i giorni e sempre con l’assenso del veterinario. Anche le uova infatti, ricche di proteine, permetterebbero al pelo del nostro amico di rimanere più lucido e robusto.

5 cibi per mantenere lucido e forte il manto del cane senza perdere pelo

In maniera simile alle nostre abitudini, anche i frutti di bosco, e in modo particolare i mirtilli rossi, potrebbero rivelarsi utili. Nessun segreto, ma semplicemente le vitamine, i minerali e gli antiossidanti che farebbero bene alla circolazione del sangue. Potrebbe rivelarsi un’ottima scelta, sia per la qualità che per la robustezza del pelo, anche mettere un goccio di olio di semi di lino nelle pappe dei nostri amici. Non stiamo qui a ripetere nuovamente i nutrienti, che sarebbero comunque sempre quelli benefici di cui sopra.

Ultimo ma non per importanza

5 cibi per mantenere lucido e forte il pelo del cane anche con un olio molto usato in alcuni Paesi stranieri. È l’olio di cocco, alimento suggerito anche per coloro che in tante parti del Mondo, gareggiano con i propri cani nelle competizioni di bellezza.

Approfondimento

