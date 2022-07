Mancano pochissimi giorni all’arrivo delle settimane più attese dell’anno. Infatti per molti agosto è il mese delle ferie e del tanto meritato relax. In questi giorni di vacanza, si evita di pensare al lavoro, allo stress quotidiano e alle faccende domestiche. Ma si cerca di dedicare più tempo a tutte quelle cose che ci rendono felici e ci fanno stare bene. Una di queste è sicuramente viaggiare e scoprire posti nuovi.

C’è chi ha già prenotato le vacanze da tempo e chi invece deciderà per un last minute.

Non tutti hanno la possibilità economica di organizzare un viaggio in posti lontani. Quindi si cerca di scegliere una meta più vicina ma altrettanto meravigliosa. Magari una sorgente incontaminata e un borgo fantasma fuori dai radar della maggior parte dei turisti.

Naturalmente in Italia possiamo trovare il posto che fa per noi. Viviamo in uno dei Paesi più belli del Mondo che offre ai suoi visitatori spiagge da sogno, cultura, arte, panorami da togliere il fiato e natura incontaminata. Insomma, in Italia possiamo davvero trovare tutto quello che cerchiamo.

Una sorgente incontaminata e un borgo fantasma senza turismo di massa

Se non abbiamo molti giorni a disposizione e amiamo la natura, allora dobbiamo assolutamente andare in Campania. Una Regione splendida, tutta da scoprire e che offre ai suoi visitatori coste fiabesche, borghi meravigliosi e natura rigogliosa. Spostiamoci nel Cilento, un posto meraviglioso ricco di Paesi da scoprire, parchi incontaminati e spiagge. Proprio nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si trovano le sorgenti del Sammaro. Una delle più belle aree naturalistiche d’Italia.

Queste sorgenti d’acqua sono collocate nella parte finale di una meravigliosa gola, che si presenta come una grande spaccatura. Molto nota agli amanti delle passeggiate e delle escursioni, il Sammaro è un fiume lungo circa 12 km e nasce alle falde del Monte Purulo.

Per raggiungere le gole, è necessario lasciare l’auto a Sacco e proseguire a piedi per il sentiero seguendo le indicazioni. Il cammino non è molto impegnativo, ma al ritorno potrebbe esserci qualche pendenza. Le gole si presentano con pareti molto alte che si tuffano nelle acque profonde dei laghi. È necessario fare attenzione, perché in alcuni tratti la roccia è molto scivolosa.

Un paese da scoprire

Si deve visitare assolutamente anche Roscigno vecchia, un paese Patrimonio Mondiale Unesco. Un borgo fantasma, dal fascino speciale fatto di stradine, vicoletti, fontane e case in pietra. Lasciamoci ammaliare dal suo mistero e dai racconti dell’unico abitante del Paese.

Lettura consigliata

Si trova in Costiera Amalfitana questo piccolo borgo da sogno che nasconde una baia protetta tra 2 torr