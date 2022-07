Non solo carote e zucchine ma ci sarebbero almeno altre 4 verdure che potremmo dare ai nostri cani senza avere problemi di salute

C’era una volta l’alimentazione molto povera dei cani, basata su pane vecchio e avanzi della tavola. Quando il cane non era antropomorfizzato e non era ancora diventato un bambino di casa. Poi è arrivata la classica dieta a base di pasta o riso, con i condimenti bene o male di casa. Fino alla scoperta del Mondo sempre più variegato delle crocchette. Oggi, seguendo sempre i consigli degli allevatori e dei veterinari, possiamo veramente dare ai nostri cani un’ampia scelta di alimenti. Di contro dovremmo anche stare attenti perché il loro fegato non è uguale al nostro e ci sono cibi che fanno loro malissimo, come ad esempio uva e cioccolato. Ma questo è un altro discorso e non c’entra assolutamente con le verdure che invece potremmo dare loro, se non gli garantiamo un pasto già completo con le crocchette. Ricordando invece ai nostri Lettori quegli alimenti che renderebbero più bello e pulito il pelo.

La carota cotta e cruda e la sua presenza nella ciotola

Non solo carote e zucchine ma ci sarebbero almeno altre 4 verdure che potremmo dare ai nostri amici pelosi, ma sempre dopo aver sentito il parere dei nostri veterinari. La carota ha da sempre rappresentato la verdura più gettonata tra le famiglie che possedevano cani. Cruda, da masticare, utile anche per la dentizione, oppure cotta, da inserire nella pasta o nel riso.

Poi, su indicazione degli stessi veterinari, sono arrivate anche le zucchine. Un alimento, che, come ricorda anche questo studio medico, è ricchissimo di acqua e vitamine, fibre e minerali. Una verdura onnipresente in qualsiasi tipo di dieta e raramente accusata di avere delle controindicazioni. Ma, come suggeriscono gli esperti, ci sono delle altre verdure, come la semplicissima ma salutare lattuga, che potremmo dare ai nostri amici.

La patata ovviamente lessa e senza condimento è un altro di quegli alimenti che potrebbe fare bene ai nostri amici. Spieghiamo, invece ai nostri bambini che se intendiamo dare le patate i nostri cani, quelle fritte non fanno assolutamente bene, anche se i nostri amici ne sarebbero assolutamente ghiotti. Un’altra verdura, molto simile per caratteristiche e virtù salutari alle zucchine è il sedano. Anche in questo caso, nella versione cruda, potrebbero essere un ottimo spazzolino e dentifricio assieme per i nostri cani. Le nostre nonne, quando facevano il brodo, tenevano sempre il sedano cotto, da aggiungere alle ciotole con la pasta avanzata.

