Durante un addestramento cinofilo ci capitò di parlare con un veterinario che seguiva dei campioni italiani ed europei. Tema della discussione: l’alimentazione corretta. Senza entrare nel particolare, ci disse però giustamente che ogni cane è a sé stante, come noi uomini, e non dobbiamo pensare che debbano mangiare tutti la stessa cosa. Ricordiamo che se vogliamo veramente bene ai nostri amici a quattro zampe l’alimentazione è fondamentale per tenerli in salute. E, questo significa soprattutto non riempirli di alimenti di cui loro sarebbero sicuramente golosi, ma che potrebbero fargli del male. Il fegato del cane, infatti è molto più delicato di quello del gatto e si adatta meno ad alcuni tipi di cibi. Però se parliamo ad esempio del pelo, ci sono degli alimenti particolarmente indicati. Finalmente svelati i tre alimenti migliori che renderanno bellissimo il pelo del nostro cane, mantenendolo in salute.

Cocco e semi di chia come per i nostri capelli

Esistono due alimenti che possono far bene sia ai nostri capelli che al pelo del cane. Parliamo del cocco e dei semi di chia. Dobbiamo però fare un distinguo molto importante, perché il cocco ai cani va somministrato solo in versione di olio grezzo e spremuto a freddo. Ovviamente, prima di darlo al nostro amico, ricordiamoci di parlarne con il veterinario che lo segue. Fondamentale è infatti non dare al nostro cane il cocco così come lo mangiamo noi, ma deve essere biologico e privo di zucchero. Grazie ai suoi grassi saturi, l’olio di cocco è benefico sia a scopo preventivo che curativo.

Allo stesso modo, come i semi di chia ricchissimi di omega 3 fanno bene alla nostra pelle, così funzionano anche per i nostri amici. Con un contenuto incredibile di antiossidanti, minerali e vitamine, i semi di chia sono una vera e propria barriera contro le infiammazioni che potrebbero colpire i nostri amici. Permettendo poi una corretta circolazione sanguigna e una perfetta ossigenazione, permettono di elevare la bellezza del manto.

L’ultimo degli elementi che andiamo a vedere per rendere il pelo del nostro amico lucente e in salute è l’uovo. Qui parliamo di un ingrediente che si tramanda da generazioni, quando ancora Fido abitava quasi esclusivamente in campagna. La biotina contenuta nell’uovo è infatti perfetta per prevenire e curare le malattie del derma ed eventuali reazioni allergiche. Quando il nostro amico perde molto pelo potrebbe proprio essere a causa della mancanza di biotina. Oltretutto, come accade anche per noi umani, la vitamina B presente nelle uova mantiene la pelle idratata e aiuta a riparare i tessuti da eventuali danni. L’ideale sarebbe dare ai nostri amici delle uova di allevamento biologico.

