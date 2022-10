5 borse di lusso tra le più care che fanno guadagnare più dell’oro e del mercato azionario

Abbiamo sempre considerato l’oro e i titoli i beni su cui investire per impiegare al meglio i nostri risparmi. Oggi gli esperti sono concordi nell’affermare che il miglior bene rifugio in circolazione sia la borsa firmata. Gli esperti di Bag Hunter avrebbero comprato una Birkin di Hermes per poter paragonare l’apprezzamento del valore rispetto all’oro e all’indice S&P500 a partire dal 1984. Il ritorno economico della borsa sarebbe stato del 14% contro un 8% dell’indice e un 2% dell’oro. La Birkin di Hermes, modello Faubourg, detiene anche il record di borsa più costosa di sempre venduta al prezzo di 158 mila euro.

Quest’anno gli stilisti hanno avuto pochi dubbi. I modelli più in voga sono stati quelli con tonalità accese e accenni pop, con il colore verde a dominare, seguito da azzurro e viola. Tutti i marchi più importanti hanno proposto modelli con queste tonalità. Se la Birkin è considerata la borsa più bella e costosa, anche Gucci, Louis Vuitton, Prada, Fendi e Stella McCartney hanno lavorato sodo per proporre borse da primato. Il grande interesse mediatico che gira intorno a quest’oggetto completa il quadro d’insieme. La borsa di lusso sarebbe diventata una protagonista nel Mondo degli investimenti.

Prodotti di qualità e attenzioni per le fake

5 borse di lusso da menzionare sarebbero poche, l’imbarazzo della scelta in questo campo esiste e si percepisce. Perché i ricchi non sanno dire di no ai marchi più costosi? Il lusso ha raggiunto in poco tempo i livelli che occupava prima della pandemia. Il recupero è stato immediato. L’affermazione secondo cui chi è ricco non ami andare in giro griffato sembra non del tutto calzante. Dichiarare apertamente il proprio status e la posizione sociale sarebbe una vera e propria necessità. E così Porsche e Ferrari, Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Dior e Chanel si piazzano tutti ai primi posti nella classifica dei brand più costosi.

I report di Band Finance parlano chiaro e non c’è modo di sbagliarsi. Ma ogni realtà ha il suo rovescio della medaglia. Gli errori da evitare esistono come in ogni altro investimento e se vediamo un guadagno facile è probabile che dietro ci sia qualcosa che non va.

Per quanto riguarda le borse firmate è necessario stare attenti agli outlet on line.

Molti dichiarano di essere outlet ufficiali ma non lo sono. Facciamo attenzione a rimanenze di magazzino o scarti griffati che avrebbero una rete di vendita diversa rispetto a quella principale. Il prezzo e il valore potrebbero cambiare molto. Il prezzo è un problema per i modelli che vengono proposti ogni anno, detti continuativi, per le edizioni limitate e per i prodotti fuori produzione. Il problema sarebbe la volatilità, sarebbe difficile stabile quello equo per ottenere un investimento e la probabilità di perdere denaro sarebbe alta. E poi ci sono i modelli fake.

Avere delle borse solo apparentemente originali all’interno di una collezione vasta non è cosa rara. Se però abbiamo la possibilità di fare un solo investimento e compriamo un prodotto fasullo, la perdita potrebbe essere enorme. Quindi bisogna fare attenzione. Utilizziamo le boutique non solo per fare acquisti ma anche per farci autenticare il prodotto, se abbiamo trovato un’occasione imperdibile. Anche i siti come Purse Forum o Caroldiva sono molto affidabili.

Le più vendute al Mondo e i gusti dei vip

Tra le 5 borse di lusso più apprezzate dai vip c’è sicuramente il marchio Chanel scelto da Rhianna, Bella Thorne e Rita Ora. Ma anche la Sac de Jour di Saint Laurent che è la preferita di Kate Moss, Angelina Jolie e Cameron Diaz. Madonna, Victoria Beckham ed Eva Mendes preferiscono Dolce & Gabbana.

Tra quelle più richieste c’è il modello Lady Dior dedicata alla Principessa Diana. Questi modelli che costano un occhio hanno un grande vantaggio. Possono essere abbinati con qualunque outfit. Colori neutri, chiari, total white o arcobaleno, le borse di lusso non sfigurano e danno sempre un tocco di eleganza.

5 borse di lusso tra le più care sul mercato e come comprare

Non le più care ma tra le più care queste 5 borse potrebbero soddisfare la voglia di investire. Si tratta di modelli che quest’anno sono riusciti a spopolare rimanendo in tendenza per diversi mesi, borse apprezzate da tutti gli addetti ai lavori. Il bauletto di Loewe in pelle con motivi degradé e colori accesi direttamente dagli anni settanta ha riscosso molto successo. Ma anche la cage bag di Ferragamo ai primi posti nel gradimento del pubblico in primavera.

Quindi la borsa compatta Burberry con il disegno asciutto e senza fronzoli. Le Kenny Givenchy ricche di dettagli come il lucchetto di grandi dimensioni. La mini di Versace con le tonalità chiare e lime.

Stiamo sempre attenti alla qualità del sito che utilizziamo per gli acquisti se decidiamo di farlo on line. Diffidiamo dagli sconti e assicuriamoci che il prezzo sia quello giusto. Per farlo partiamo dai siti specializzati, affidabili, conosciuti e raccomandati dagli esperti. Informiamoci sulle politiche di reso. Evitiamo i Marketplace anche se si tratta di siti famosi. Gli investimenti redditizi non sono mai facili da trovare