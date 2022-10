Come avvolgere il telecomando per proteggerlo da sporcizia, polvere e batteri

Uno degli oggetti più usati in assoluto durante la giornata è sicuramente il telecomando della TV. Questo strumento, come ben sappiamo, è fondamentale se si vuole guardare la televisione in tutta comodità. Infatti, ci consente di cambiare canale (zapping), regolare il volume e le impostazioni, spegnere ad accendere il dispositivo e così via, tutto da remoto.

Alcuni modelli di ultima generazione, inoltre, permettono anche di accedere facilmente a servizi come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, ecc. Mentre altri, leggermente più costosi, permettono addirittura di controllare più dispositivi contemporaneamente, oltre alla TV, come condizionatori, monitor e tanto altro.

L’habitat perfetto per germi e batteri

Dato il frequente utilizzo, il telecomando potrebbe essere considerato uno degli oggetti più sporchi della casa. Infatti, passando di mano in mano quotidianamente, esso potrebbe essere un vero e proprio covo di germi e batteri.

Chi tiene alla pulizia e all’igiene, dunque, dovrebbe quantomeno preoccuparsi di questo aspetto e cercare degli stratagemmi efficaci per contrastare e prevenire tale problematica. Nelle prossime righe, sveleremo delle soluzioni utili in questo senso e vedremo anche come avvolgere il telecomando per proteggerlo e mantenerlo sempre pulito.

Alcune soluzioni pratiche

In commercio esistono svariati prodotti in grado di proteggere il telecomando da sporcizia, polvere, ditate e microrganismi vari. Si tratta, quasi sempre, di sacchetti usa e getta in PVC trasparente, dotati di chiusura autoadesiva, che consentono di mantenere l’oggetto isolato dall’ambiente esterno.

In alternativa, sono disponibili anche delle custodie protettive realizzate in silicone che, essendo leggermente elastiche, si adattano perfettamente alle dimensioni del telecomando.

In realtà, però, si potrebbe risolvere il problema anche senza spendere soldi, utilizzando semplicemente la pellicola trasparente.

Come avvolgere il telecomando per proteggerlo e preservarlo dai batteri con una tecnica fai da te

Per preservare il telecomando dagli agenti esterni, e diminuire anche le chance di danneggiarlo, possiamo sfruttare un’ingegnosa tecnica fai da te. Come abbiamo già anticipato, la pellicola trasparente, che solitamente utilizziamo in cucina per avvolgere pietanze, ciotole e barattoli, o nella cosmetica per applicare maschere e fanghi, potrebbe essere un ottimo espediente. Infatti, basterà recarsi nella dispensa, strappare un foglio di questa pellicola ed avvolgere con esso il telecomando, avendo cura di coprirne tutta la superficie.

Come igienizzare il telecomando della televisione

Tuttavia, prima di effettuare questa operazione, è fondamentale cercare di igienizzare il telecomando, altrimenti rischieremmo di sortire l’effetto contrario. Quindi, procuriamoci un cotton fioc, imbeviamolo di alcool etilico ed iniziamo a pulire lo strumento, passando tra le fughe dei tasti.

Dopo di che, in uno spruzzino, aggiungiamo:

75 ml di acqua demineralizzata, che potremmo ricavare anche dall’acqua piovana;

20 ml di alcol puro alimentare;

5 ml di olio essenziale alla lavanda.

Una volta diluiti questi ingredienti, spruzziamo la miscela su un panno in microfibra e passiamolo su tutta la superficie del telecomando, insistendo in particolare sui tasti e sul retro. Fatto ciò, lasciamolo asciugare per circa un’oretta e, dopo di che, procediamo con il metodo della pellicola trasparente.