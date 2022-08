Ci sono terre della Penisola che sanno regalarci emozioni non solo contemplandone i paesaggi ma anche gustandone i prodotti. Settembre si rivela essere un mese perfetto per delle incursioni enogastromiche proprio per il bottino dei raccolti davvero ricco. Andiamo a conoscere alcune destinazioni che meritano un soggiorno per un weekend o una settimana di vacanza. La bassa stagione, inoltre, ci garantirà dei prezzi assolutamente alla portata di tutti.

5 borghi dove fare un tour enogastronomico in Italia

Come prima meta proponiamo la cittadina di Bra, nel Roero. Bra sa offrire molto da un punto di vista enogastronomico. Il borgo cuneese dà il nome ad un prodotto caseario d’eccellenza celebrato durante un Festival a cadenza biennale. Quest’anno, invece, dal 16 al 18 settembre si terrà “Bra’s” evento dedicato alla salsiccia di Bra, unica perché totalmente di carne di vitello. Tre giorni di show cooking e degustazioni per le vie del centro fra le vie ricche di portici e caffè storici.

Vacanza a Parma

Altra tappa enogastronomica d’eccellenza ha come centro Parma. La cittadina emiliana dedica all’enogastronomia l’intero mese di settembre con un fitto programma per valorizzare i prodotti tipici parmensi. Fra gli eventi più seguiti, il Festival del Prosciutto di Parma dal 2 al 4 settembre. Grazie all’iniziativa “Finestre aperte” si potrà conoscere l’iter produttivo del prelibato salume tramite tour guidati presso le aziende locali.

Snowcooking e dimostrazioni live si susseguiranno ogni giorno, celebrando oltre al Prosciutto crudo anche il Parmigiano, la pasta e le alici.

A Moena a settembre

Dal 16 al 18 settembre, nella perla delle Dolomiti Trentine si terrà un rassegna dedicata all’oro bianco della Val di Fassa: il Puzzone di Moena. Si inizia con un’escursione all’alba in Malga a Passo San Pellegrino per poi proseguire con un percorso enogastronomico in calesse o e-bike. Inoltre si potrà assistere alla Desmonteada ossia la discesa dai pascoli in paese di capre e mucche tutte imbellettate con corona floreali per l’occasione. L’evento diventa un’opportunità imperdibile per passeggiate a Someda o al Fuciade.

Birra in festa

A Rapolano Terme, nella bella provincia senese, si svolge dal 9 all’11 settembre il più longevo Festival della birra nostrano. Nel borgo toscano, celebre per gli stabilimenti termali, si può passeggiare alla scoperta dei prodotti tipici. A Rapolano e nei dintorni con Sinalunga e Cortona si scopre il gusto rustico delle carni della Cinta senese o la celebre Chianina. Non dimentichiamo la focaccia rapolanese, i pici e l’olio evo IGP.

Durante la tre giorni del Villaggio della Birra è, inoltre, possibile degustare tante bionde italiane ma soprattutto belga e olandesi fino alla californiana Monskish.

San Vito Lo Capo e il Cous cous

Nella splendida località marittima trapanese si terrà la venticinquesima edizione del Cous Cous Fest. Dal 16 al 25 settembre si alterneranno concerti e degustazioni del piatto che accomuna gran parte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Come da tradizione, in contemporanea, si terranno anche le gare del Bia World Championship, il campionato mondiale di cous cous.

A settembre, per gli appassionati di enogastronomia, ci sono 5 borghi dove fare un tour all’insegna del buon gusto.

Lettura consigliata

Due laghi circondati dalla pineta e straordinari frutti di bosco col gelato, il borgo dei presepi è l’ideale per una gita coi bambini