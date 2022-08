Una delle stanze più frequentate della casa è proprio il bagno. Che sia piccolo, stretto e lungo, rettangolare o quadrato, l’importante è che sia di buon gusto. In tanti piace il bagno moderno, ma c’è anche chi preferisce il bagno classico. Ci sono così tante idee bagno originali che è anche poco facile scegliere. Molti in questa situazione? Vediamo delle magnifiche idee per arredare un bagno grande elegante e moderno, passando anche da come pulirlo velocemente senza rovinare nulla. Come renderlo chic? Questa soluzione consentirà di averlo con un arredo di design tra i più ricercati. Il bagno grande poi, non è semplice da lavare e pulire.

Ma con queste soluzioni si può avere sia comodità che bellezza. Arredare il bagno con accessori è un consiglio, ma è molto più bello renderlo nuovo, con un arredo elegante se si tratta di un bagno vecchio. Le domande che passano per la testa spesso riguardano cosa mettere in bagno per abbellire, come valorizzare un bagno, ma anche come rendere elegante un bagno?”, “Cosa mettere al posto delle piastrelle in bagno?”. Allora questa lettura è il posto giusto! Poi, abbiamo descritto anche come fare una accurata pulizia in poco tempo di volta in volta, per tenerlo curato e starci sempre bene all’interno.

Idee per arredare un bagno grande in stile moderno e ricercato

Dai rivestimenti pregiati e di qualità, colori neutri e forme geometriche sinuose, con dei sanitari comodi e bellissimi, i mobili minimal, la doccia moderna, potrebbe essere la stanza più bella della casa. Già proprio così! Queste idee comprendono oggetti di design per l’abitazione davvero meravigliosi e spesso anche in offerta. In questo modo si potrà rendere bello anche un vecchio bagno: fuori da ogni immaginazione. Il colore delle piastrelle è un plus, sarebbe bene intonarlo con il trend del momento oppure con delle tonalità neutre che vanno bene per sempre. Vetro, cristallo e acciaio sono i materiali prediletti per arredare un bagno grande moderno. Ecco delle idee:

Verde e legno insieme. Un materiale che sta benissimo con questo colore. Per renderlo ancora più elegante meglio scegliere una tonalità scura. Le piastrelle delle pareti possono avere una fantasia con fiori, i sanitari dalle forme minimal, un lavandino ricoperto di legno scuro e la doccia con mattonelle verdi;

Mare e sabbia:. Questi colori lo renderanno piacevole. Bisognerà scegliere dei mobili sinuosi e moderni. Il pavimento color oceano, le piastrelle color sabbia con delle fantasie di mare, sanitari rotondi e lavandino e doccia con mattoni color sabbia accompagnati da una fantasia marina;

Effetto marmo: in questo caso possiamo scegliere il bianco e il blu, alternandoli. Il bianco per tutti i mobili, inclusi i sanitari e il blu per la parete e le mattonelle del pavimento.

Come pulirlo in modo naturale senza rovinare le piastrelle

Il modo migliore per pulire un bagno grande velocemente senza rovinare il bellissimo arredamento è farlo con più acqua possibile e meno prodotti per lavare. Meglio prenderli naturali. Nel caso del legno, sarebbe più opportuno utilizzare i prodotti per igienizzare adatti. I rimedi naturali della nonna sono il modo più efficace per pulire bene dappertutto e in meno tempo possibile. Rovinare le piastrelle non sarà più un pensiero che pesa sulla nostra quotidianità con questo metodo. Occorre bicarbonato, aceto, oli essenziali e alcool. Per fare prima, non è necessario ogni volta bagnare la pezza sotto la corrente di acqua, bensì, tenere a portata di mano sempre al lato una bacinella con dell’acqua dentro, in cui strizzate la pezza di volta in volta.

