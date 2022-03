I cavolfiori sono un alimento ricco di sostanze nutritive e proprietà benefiche. Fortunatamente troviamo ancora al mercato e al supermercato buone quantità di cavolfiori che ci aiuteranno anche per le diete detox di primavera. Il contorno che andremo a vedere in questo articolo non può però essere annoverato fra quelli a regime ipocalorico. Rientrerà, invece, nella categoria dei piatti sfiziosi veloci e goduriosi che proporremo per un pranzo in famiglia.

Non i soliti cavolfiori al forno o saltati in padella, un contorno così gustoso e un po’ Puzzone ci prenderà per la gola

Per realizzare questa ricetta ci serviremo di un formaggio delle Dolomiti che ha un sapore spiccato e che conquisterà tutti al primo morso. Questo formaggio DOP è un gioiello caseario che si prepara a Moena, in tutta la Val di Fiemme e Fassa.

Il Puzzone di Moena DOP

Il Puzzone di Moena ha una pasta semidura che si scioglie in bocca accompagnando primi piatti o esaltando i crostini. Conta una produzione di circa 13.000 forme e una stagionatura che va dai tre agli otto mesi per lo Stravecchio. Era il formaggio dei contadini che stagionavano nelle proprie cantine le forme lavandone la crosta con acqua e sale. Così facendo si evitavano fermentazioni nocive. Questo passaggio è fondamentale per arrivare ad un gusto così deciso. Il lavaggio della crosta crea un’impermeabilizzazione della forma, dando luogo ad una fermentazione interna eccellente. Era un formaggio ad alta resa adatto per dare gusto alle pietanze anche usandone poco. Ora il Puzzone di Moena è un prodotto gourmet ricercatissimo dai grandi chef.

Cavolfiore con Puzzone e speck

Per prima cosa occorre dire che se non riuscissimo a reperire il Puzzone di Moena, potremo sostituirlo con la fontina valdostana.

Ingredienti:

un cavolfiore (un chilo circa);

un etto di Puzzone di Moena;

40 grammi di farina;

mezzo litro di latte;

80 grammi di speck a cubetti;

olio Evo 4 cucchiai;

Preparazione:

Laviamo il cavolfiore e tagliamone le rosette che faremo rapidamente sbollentare con poco sale. Scoliamo. Tagliamo a cubetti il Puzzone. Versiamo in un bollilatte la farina e 4 cucchiai di olio Evo. Mescoliamo fino a e raggiungere un composto solido. Ora aggiungiamo il latte a filo mettendo il pentolino sul fuoco a fiamma bassa e mescoliamo. Facciamo cuocere fino a che non abbia raggiunto la consistenza cremosa tipica della besciamella. Aggiungiamo un pizzico di noce moscata. Ora non ci resta che disporre il cavolfiore in una teglia e cospargerlo con i cubetti di formaggio e di speck. Proseguiamo in questo modo strato su strato. Mettiamo in forno per un quarto d’ora a 180°.

Volutamente non metteremo sale nella besciamella light perché ci sono già molti ingredienti saporiti. Quindi non i soliti cavolfiori al forno o in padella ma un piatto unico che non ci lascerà delusi.

Approfondimento

Stupirà sapere che il cavolfiore è straordinariamente buono anche così oltre che bollito, al vapore, gratinato al forno o in padella