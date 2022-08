Gran canyon d’Europa a due passi dall’Italia per trekking e scalate

Quando cerchiamo scenografie da film e scenari mozzafiato spesso guardiamo troppo lontano sulla cartina. Ambientazioni selvagge e panorami unici non si trovano solo nei film o nelle lande immense di Oceania o Americhe. Alcune meraviglie si trovano in Italia, oppure letteralmente a due ore dal confine. Non dobbiamo avventurarci lungo i fiordi norvegesi, risalendoli. Oppure raggiungere qualche valle selvaggia nell’Europa orientale per trovare un posto del genere.

Basta arrivare alle Gole del Verdon, in Provenza. Ci troviamo in Francia, in un prodigio naturale formato da 25 km di rocce scavate dal fiume. In pochi lo sanno, ma il Gran canyon d’Europa a due passi dall’Italia ci aspetta per un’esperienza indimenticabile. Dovremmo scoprirlo almeno una volta nella vita visto che è un gioiello per chi vuole fare delle scalate su pareti verticali uniche. Così come trekking in sentieri unici. Vediamo di cosa si tratta.

Una conformazione unica che consente sport come scalata e trekking

Pareti a strapiombo per più di 25 km. E con le vette che costeggiano la spaccatura che possono raggiungere più di 700 metri di altitudine. Per un dislivello complessivo del percorso di ben 1500 metri. Il merito è del fiume Verdon. Sgorga dalle Alpi a circa 2800 metri. Nel corso delle ere geologiche il fiume ha scavato la montagna. Tra glaciazioni e portate d’acqua immense il fiume si è scavato una via tra le montagne, creando uno scenario oggi imperdibile.

Un paradiso per lo sport

La natura crea dei prodigi, e l’uomo ne approfitta. I sentieri sono molti. Possiamo scegliere di risalire il fiume in un percorso di 2 giorni. Oppure scegliere un punto memorabile che si arrampica tra i boschi. Ma è nel mondo dell’arrampicata che, secondo gli esperti del settore, si raggiungono i livelli più alti. I percorsi variano dai livelli semplici lunghi 20 metri a quelli più avanzati che raggiungono i 350 metri.

Non finisce qui, visto che come possiamo immaginare il fiume si può anche solcare. Ma è non attraversarlo, che costituisce un serio pericolo. Ma discendendolo tramite kayak, canoa e rafting. Possiamo informarci presso uno dei molti punti specializzati.

Il Gran canyon d’Europa a due passi dall’Italia dove fare trekking e scalate

Imperdibile sarà scattare una foto da Rougon, un villaggio che si arrampica sulle rocce. Oppure dalla cosiddetta Corniche de cretes, da cui poter con un unico sguardo poter abbracciare l’intero percorso delle acque.

Potremmo approfittare per visitare una regione splendida, celebre per le sue distese di lavanda, gli ulivi a strapiombo sul mare e le città d’arte. Di rientro possiamo fermarci sulle montagne. Magari stiamo cercando alcune posti indimenticabili. Proprio come 3 tra i rifugi più belli e imperdibili dell’arco alpino.

Lettura consigliata

Profuma di elicriso e di ginepro questa spiaggia italiana considerata l’ultimo paradiso hippie e imperdibile per l’estate