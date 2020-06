In molti si chiedono qual è il latte più nutriente e ricco di calcio. Se è vero che il riso fa buon sangue, anche la felicità fa buon latte. Non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di una curiosa scoperta apparsa sul “Journal of Endocrinology”. Il campione di mucche da latte, messo sotto la lente dei riflettori, viene dal Nord America. Tra i capi presi a campione: le mucche di razza Holstein e Jersey, subito dopo il parto. Uno studio di sicuro interesse per chi, a vario titolo, cerca un latte di qualità. Vediamo quindi qual è il latte più nutriente e ricco di calcio.

Infusioni dell’ormone della felicità

Il team di lavoro dell’University of Wisconsin-Madison, sotto la guida di Laura Hernandez, ha messo a punto un sistema innovativo. Il fine è stato: contrastare i bassi livelli di calcio, “in gergo” noto come ipocalcemia. E la sorpresa è stata constatare i benefici effetti della sottoposizione delle mucche ad infusioni dell’ormone del buonumore.

Innalzando il livello di serotonina, legato a stati di buonumore, risaliva anche la curva relativa alla presenza di calcio nel sangue delle “neo mamme”. Calcio che, dal sangue poi avrebbe “traslocato” nel latte della successiva mungitura, ma con delle differenze tra una razza e l’altra. Per cui, ora sembra che i passi successivi consistano nell’indagare sul meccanismo molecolare con cui la serotonina regola i livelli di calcio.

Qual è il latte più nutriente e ricco di calcio

In attesa di nuovi e sicuramente interessanti sviluppi, vediamo cosa accade nel frattempo in “casa nostra”. L’attenzione per lo stato di benessere degli animali sembra essere un “must” per le realtà più all’avanguardia. Un polo di eccellenza in tal senso è quello situato a Piacenza, presso il Centro di ricerca Romeo ed Enrica Invernizzi per le produzioni lattiero-casearie sostenibili (Crei). Il fine è rivolto alla realizzazione di una vera e propria azienda agricolo-zootecnica improntata a ricerche innovative della filiera.

Quasi inutile aggiungere che lo sviluppo di tecniche d’allevamento sostenibili, saranno garanzia di una migliore qualità della vita degli animali. E se gli animali stanno bene, anche la qualità del latte prodotto sarà più ricca e sostanziosa. Decisamente una bella notizia per gli amanti dell’ “oro bianco”, che sapranno così dove indirizzarsi per acquistare le scorte di benessere e salute.