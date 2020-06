Durante la pandemia tra azienda che hanno dichiarato bancarotta, negozi e bar chiusi c’è stata una regina indiscussa del coronavirus. Sono stati mesi difficili è inutile dichiarare il contrario. Ci sono stati brand che nonostante le varie difficoltà però hanno reagito bene e sono cresciuti. Soprattutto le piattaforme digitali come Amazon o Zoom. Sono loro i vincitori? No, anche se sono sul podio. Sarà l’Amuchina o il gel disinfettante? No, nemmeno lei. Anche se le vendite di questi prodotti sono aumentate tantissimo.

Ma allora chi è stata la regina del coronavirus nel mondo?

Facile o difficile da credere ma la regina del coronavirus è stata la carta di credito. Il motivo è che i soldi cash sono uno covo di batteri, considerati tra i gli oggetti più sporchi al mondo.

Quanto sporco, lo hanno stabilito ricercatori della New York University in un singolare studio in cui hanno analizzato la presenza di microbi sulle banconote da un dollaro di Manhattan.

In totale sono stati identificati oltre 3mila tipi di batteri, incluse alcune specie resistenti agli antibiotici; solo per il 20 per cento circa del DNA batterico è risultato appartenere a specie conosciute, mentre per il resto si tratta di microbi non ancora classificati. Le specie più abbondanti identificate sui soldi sono i batteri che causano l’acne, seguiti dalla flora batterica normalmente presente sulla pelle. Ma è stata riscontrata anche la presenza di specie di stafilococchi patogeni e di batteri associati all’ulcera gastrica, alla polmonite e alle intossicazioni alimentari.

Dopo esserci fatti un’idea dello sporco che può essere presente sul denaro, molti ristoranti e privati hanno deciso di iniziare ad usare la carta per evitare il contatto con diretto con i soldi liquidi.

Un’altra attenzione che bisogna avere è nella tastiera del POS, anch’essa piena di batteri, dove il virus rimane più tempo essendo fatta di plastica rispetto ad altri materiali.