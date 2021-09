L’Italia è un posto meraviglioso che possiamo visitare con qualunque mezzo. A piedi, in treno, in macchina e perché no anche in bici. Ci sono tour e itinerari per ogni gusto e pendenza che la attraversano da capo a piedi. Basterà fare un cerchio sulla regione che preferiamo, dare una gonfiata alle ruote, preparare casco e borraccia, e partire.

Ecco 5 bellissimi percorsi dal nord al sud dell’Italia che gli amanti della bicicletta non devono assolutamente perdere.

La parte della Lombardia che si spinge verso il Lago di Iseo è perfetta per chi ha uno spirito di avventura spiccato. Il percorso infatti attraversa le colline, i boschi, i panorami e soprattutto le vigne. La zona è quella del Franciacorta che propone un percorso tra strade battute, piccoli Borghi antichi e vigneti. E chi ci vieta tra una pedalata e l’altra di farci entrare anche una bella degustazione?

In Toscana nel Chianti o in Puglia tra Bari e Alberobello, ce n’è per tutti i gusti e pendenze

Scendendo verso il basso, non possiamo non incontrare la Toscana. Questa regione è quella che si presta maggiormente ai percorsi in bicicletta grazie soprattutto alle colline dolci, alle discese tra i cipressi, e alle meraviglie di campi e tramonti.

Qui non c’è modo di andare veloci. Anzi il corridore imparerà ad ascoltare il silenzio che c’è intorno e ad ascoltarsi. Non mancano agriturismi in cui fare dei lunghi pit stop, chiese da visitare, piccoli punti di sosta in cui poter assaggiare i prodotti tipici.

L’Umbria è il cuore verde d’Italia e come tale non poteva non essere una meta ambita per il ciclista. Le verdi colline di questa regione meravigliosa sono perfette per respirare aria pulita, ammirare paesaggi in cui il colore smeraldo la fa da padrone soprattutto tra primavera ed estate. Possiamo scegliere i 102 km di ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia tra le bellezze incredibili dell’Umbria Medievale. Oppure immergerci nella natura con l’itinerario del Lago Trasimeno tra boschi fitti e colori meravigliosi.

La zona di Benevento con il massiccio del Taburno Camposauro è invece perfetta per chi ama il brivido, l’adrenalina e per chi non ha paura della fatica. I sali e scendi di questo percorso tortuoso mettono a dura prova le gambe ma alimentano il cuore. Bellissimi sono infatti i paesaggi naturali della Dormiente del Sannio, la tradizione della vita rustica e contadina che si incontra, il fascino di questi luoghi pieni di storia.

Perfetta per un percorso in bici ad hoc è anche la Puglia. Con i suoi 40 km di pista che collega Putignano ad Alberobello, questa regione si presenta in tutta la sua bellezza. Tra piante di agave e fichi d’india, trulli in mattoni e mare cristallino che si vede dalle alture, questo viaggio, accompagnato dal sole e dal vento mite del tacco d’Italia, sarà indimenticabile.