Settembre è alle porte, e con lui il ritorno al lavoro e l’abbassarsi delle temperature. Riuscire a riprendere la solita vita dopo aver passato delle rilassanti vacanze estive non è sempre semplice. Ecco perché oggi andremo alla scoperta di un’attività perfetta per potersi godere le ultime giornate di bel tempo e potersi rilassare in completa serenità. Allora, ecco gli itinerari perfetti per affrontare al meglio i cambiamenti del mese di settembre. Vediamo subito di cosa si tratta.

Ritrovare la serenità riscoprendo un contatto autentico con la natura

Sono tanti gli italiani che hanno deciso di dedicarsi al trekking, attività capace di rilassare e donare tranquillità, soprattutto nei periodi di stress. E sono pochi i mesi stressanti quanto settembre. In questo periodo infatti moltissime persone riprendono a lavorare e devono dire addio alle vacanze in riva al mare tipiche della stagione estiva. Proprio per questo motivo oggi andremo alla scoperta di alcuni itinerari non troppo lontani da casa a cui potersi dedicare durante il fine settimana.

Ecco gli itinerari perfetti per affrontare al meglio i cambiamenti del mese di settembre

Iniziamo subito con un percorso ricco di storia, capace di portare gli appassionati ad attraversare le regioni del Veneto e del Trentino-Alto Adige. Parliamo del sentiero del fiume di legno, percorso che unisce la Valle del Vanoi alla famosa città di Venezia. Seguendo l’antica via che portava il legno trentino verso le città venete si potranno scoprire bellissimi borghi e boschi veramente incontaminati. Un percorso capace di impegnare gli appassionati per diversi week-end, dato che le sette tappe di cui è composto si snodano per ben 180 km.

Gli amanti della natura e della più antica tradizione dovrebbero invece affrontare la Via del Tratturo. Qui sarà infatti possibile ripercorrere gli antichi percorsi della transumanza, percorsi nel corso degli anni da generazioni di pastori. Sarà così possibile scoprire i territori dell’Abruzzo e della Puglia, in un percorso che si snoda per ben 110 km.

Infine, i fortunati che hanno la possibilità di passare il mese di settembre in Sardegna potrebbero affrontare alcune tappe del Cammino Minerario di Santa Barbara. Questo percorso è infatti capace di far scoprire ai turisti un’isola inedita, accompagnandoli tra resti minerari e reperti archeologici. Il Cammino Minerario di Santa Barbara si snoda per ben 386 km, divisi in tappe da 16 km circa l’una.

