Passare la giornata davanti allo schermo del computer o sopra le scartoffie rende i nostri occhi stanchi e gonfi. Per non parlare delle polveri che incontriamo ogni giorno passeggiando in città, per la luce del sole o per il freddo che, a fine serata, fanno apparire lo sguardo debilitato.

Attenzione però perché oltre al riposo, il make up giusto può essere la soluzione migliore per chi ha spesso lo sguardo spento e segnato. Lavoro, pensieri, stress e agenti atmosferici possono infatti creare borse e occhiaie. Ma pochi passaggi, prodotti mirati e i consigli giusti ci aiuteranno a risolvere il problema.

Ecco il trucco perfetto per nascondere occhi stanchi e arrossati in pochi step.

Usare ombretti luminosi, matita color burro e tanto tanto mascara

Prima di tutto, per quanto possiamo amarli e sebbene facciano sembrare il nostro sguardo intenso e sexy, dobbiamo mettere da parte i colori scuri. Ombretti e palette che virano su neri, grigi, marroni scuro, rosa scuro devono essere riposti nella trousse.

Bisogna prediligere gli ombretti chiari e luminosi. Dall’oro all’argento, ma anche beige e rosa chiaro. Perfette sono anche le nuance come il pesca, marroni leggeri, champagne.

Ancora meglio se queste tonalità sono metallizzate e luminose. Risultano infatti più utili delle texture opache per coprire grinze e gonfiori.

Solitamente si trovano sotto forma di matitoni oppure leggermente liquidi.

Basterà applicarli con un pennellino all’angolo interno dell’occhio e poi su quello esterno verso l’alto. In questo modo si potrà anche creare un effetto lifting degno dei migliori make up artists.

Se il bianco del nostro occhio è particolarmente arrossato, oltre ad intervenire prima con impacchi e collirio, possiamo risolvere in questo modo. Gli ombretti neutri come grigi, kaki, marroni e rosa pastello, se sfumati correttamente, diminuiscono l’effetto di questa imperfezione.

Successivamente potremo cercare di ingrandire l’occhio mettendo della matita color burro nella rima inferiore delle ciglia. L’effetto di uno sguardo più disteso e rilassato sarà immediato.

Concludiamo applicando tanto mascara. Possiamo prima incurvare le ciglia in modo deciso con un piegaciglia e poi scurirle. Il segreto è abbondare con le passate. Meglio ancora se usiamo due mascara uno dietro l’altro: il primo allungante e il secondo volumizzante. Non dimentichiamo di applicarlo con il pennellino anche su quelle inferiori.

Più le ciglia rimangono piatte e spente, più il nostro sguardo apparirà stanco e stressato. Quindi non dobbiamo avere paura di consumarlo!

Un’altra grande mano la dà il correttore. Dopo aver dato una prima copertura con il fondotinta, il correttore ci aiuterà a coprire le occhiaie più evidenti e le imperfezioni.

Per quanto riguarda le borse il segreto è usarne uno più chiaro per la concavità del sotto occhio e uno più scuro per la sporgenza che risulta invece più violacea rispetto al resto. In questo modo il distacco sarà minimo.

Insomma bastano questi semplici suggerimenti per risolvere un problema fastidioso che assilla tutte le donne. Non ci resta che provare già da subito.