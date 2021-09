Forse non ce ne accorgiamo ma inspiegabilmente vedere con gli occhiali non è più uguale a quando erano nuovi. Piccoli punti di sfocatura, immagini non perfettamente nitide possono significare una lente rovinata. Ecco perché molti commettono degli errori grossolani senza sapere che questo solo è il modo corretto per pulire gli occhiali senza rovinare le preziose lenti.

Come non bisogna pulire le lenti

Le lenti degli occhiali sono un concentrato di tecnologia. Ci sono quelle di vetro e quelle dette di plastica o vetro organico. Oggi queste ultime vanno molto di moda perché offrono dei vantaggi rispetto alle altre. Il vetro è più fragile come si può immaginare, ma anche più pesante rispetto alle lenti in plastica. Queste però a loro volta sono più facili a graffiarsi e richiedono una cura maggiore.

Questo solo è il modo corretto per pulire gli occhiali senza rovinare le preziose lenti

Quando si ha fretta non si bada molto al modo di pulire gli occhiali. La prima cosa che si fa è di alitare sulle lenti e prendere il lembo della camicia per pulirle. Qualcuno più accorto utilizza i fazzolettini di carta che sono sempre in borsa o nello zainetto per tante evenienze.

Tuttavia non sempre si conosce la vera composizione di questi materiali. Anche la loro trama più o meno irregolare potrebbe creare delle piccole tracciature sulla lente poco visibili a occhio nudo.

Il modo migliore per pulire le lenti degli occhiali è di utilizzare dei prodotti specifici. Quando si è in giro senza il portaocchiali, allora meglio utilizzare le salviettine monouso imbevute del liquido dedicato.

Si preleva la salviettina umidificata e senza aprirla, si passa sulle lenti per togliere la sporcizia più grossa. Poi si apre e si strofinano delicatamente. Il liquido dovrebbe evaporare da solo, lasciando la lente pulita e chiara.

Pulire gli occhiali in casa

A casa possiamo utilizzare il piccolo panno in microfibra presente nel portaocchiali. Si passa sulle lenti leggermente per togliere la sporcizia più grossolana. Lo si apre bene e ci si spruzza sopra il liquido per la pulizia delle lenti per alcune volte. Poi si procede alla pulizia strofinando delicatamente e lasciando che le lenti si asciughino.

Si possono lavare le lenti anche con l’acqua del rubinetto come fanno alcuni. Basta fare attenzione a due cose. Bisogna lavarsi preventivamente le mani, che non devono presentare callosità ai polpastrelli. Si mette una goccia di sapone assolutamente puro e neutro fra i due polpastrelli e si strofinano fra di loro. Formata una piccola schiuma si passa sulle lenti e si risciacqua, asciugando con panno in microfibra.

Questi sistemi, se ben eseguiti, ci permetteranno di avere una visione luminosa e chiara con i nostri amati occhiali.

Ma gli occhiali non sono utili solo a vedere ma anche a valorizzare il viso.