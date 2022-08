Se dovessimo fare un’indagine di mercato interno sul perché le asciugatrici stanno avendo tutto questo successo, probabilmente ci sarebbe anche questa risposta. Oltre alla comodità di non stirare molti capi, c’è anche la fine del pericolo panni stesi. Quando, dopo aver fatto la classica lavatrice del bianco, magari ci dimentichiamo al sole estivo tutto il bucato. Ritrovandoci poi con delle macchie gialle che ci fanno arrabbiare e impazzire. Problema delle macchie gialle che non riguarda solo il bucato, ma come avevamo visto anche le sedie da giardino. Approfittando di alcuni suggerimenti, potremmo dichiarare guerra alle macchie gialle su entrambe le superfici. Concentriamoci ora sui nostri capi e sugli indumenti che potremmo aver macchiato di giallo.

Il sistema forse più amato dalle nonne

Per le nostre nonne che facevano il bucato a mano, l’ingrediente segreto per sbiancare i panni era per assurdo il colore giallo. Giallo contro giallo, con il succo di limone, unito al sale, che in ammollo permetteva di eliminare ad esempio le macchie gialle di sudore sotto le ascelle. Lasciando in una bacinella o in una vasca per una mezz’oretta con 1 cucchiaino di sale e il succo di un limone. Al termine dell’operazione di ammollo, è bene procedere con il risciacquo in acqua fredda. Facevamo la battuta dell’esposizione al sole all’inizio del nostro articolo, ma attenzione soprattutto all’usura delle fibre dei materiali. Soprattutto quelle artificiali, molto utilizzate nelle magliette, nelle polo e nelle t-shirt di nuova generazione.

4 trucchi semplici per sbiancare i capi ingialliti e renderli come nuovi

Similmente al limone, funziona ovviamente anche il nostro amico bicarbonato. Qui, approfittando sempre di una bacinella o della vasca di casa, ricordiamoci che per ogni litro di acqua, occorreranno 2 cucchiai di sale e altrettanti di bicarbonato. Al termine dell’operazione di smacchiatura, andiamo a mettere i capi in lavatrice.

Se la nostra maglietta bianca non reagisce allo stimolo de bicarbonato, ecco che potremmo aggiungere mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Lasciando sempre in ammollo e seguendo sempre le medesime operazioni

Come agire soprattutto sul cotone

4 trucchi semplici per sbiancare i capi ingialliti e magari a cui teniamo tanto. Col caldo di questi giorni, ci siamo vestiti tutti maggiormente di bianco. Magari, approfittando dei saldi, abbiamo acquistato delle magliette bianche di marca e particolarmente costose. La prima volta che le abbiamo utilizzate, le abbiamo macchiate di giallo. Un alone antiestetico, che potremmo comunque cercare di eliminare con dell’acqua calda, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e una tazzina di borace, o borato idrato di sodio. Stando attenti nel caso delle scritte presenti, a rovesciare la maglietta, anche se la teniamo in ammollo.

