Avere un bagno dalle ceramiche splendenti, lucide e senza macchie è il sogno di molti. D’altronde, bisogna prestare molta attenzione alla stanza da bagno e non solo per una questione estetica. Pulire i sanitari periodicamente e in modo adeguato sarà indispensabile per salvaguardare l’ambiente dalla proliferazione di germi e batteri. Altra scomoda problematica è il calcare che si deposita sulle superfici, in prossimità del passaggio dell’acqua. A tal proposito, ricordiamo che alcuni esperti hanno stilato addirittura una classica dei prodotti migliori da acquistare al supermercato.

Esistono, poi, anche diversi ingredienti naturali che si prestano alle pulizie domestiche. In particolare, il sapone di Marsiglia è un ottimo alleato ma non solo per il bucato. Difatti, è formidabile per pulire tutte le ceramiche in 5 minuti.

Dunque, ecco come pulire la ceramica del bagno e far brillare piastrelle, WC e lavandini

Per eliminare aloni gialli e strisce nere causate da muffa e calcare basterà una semplice saponetta di sapone di Marsiglia. Con questo ingredienti dalle ottime doti pulenti e sgrassanti, bisognerà creare un detergente naturale fai da te. Per realizzarlo serviranno:

una saponetta di sapone di Marsiglia (da cui ricavare 2 cucchiai di prodotto in scaglie);

500 ml d’acqua.

Per rendere la miscela ancora più sbiancante si può aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Quindi, tagliare dalla saponetta delle scaglie di media grandezza e farle sciogliere a bagnomaria. Poi, aggiungere l’acqua e portare ad ebollizione. Infine, unire anche il bicarbonato. Mescolare con cura e con l’aiuto di un imbuto versare la miscela in un flacone. A questo punto, il detergente naturale è pronto e non ci resta che usarlo.

Detergente fai da te: tutti gli usi

Versare parte della miscela sopra una spugnetta e poi strofinare sulle zone da pulire. Attendere qualche minuto e poi sciacquare le ceramiche con acqua. Infine, asciugare e lucidare con un panno di cotone.

Il detergente al sapone di Marsiglia è molto utile anche per la pulizia di rubinetteria, box doccia e pavimenti. Per i rubinetti, il procedimento è lo stesso della pulizia delle ceramiche. Dunque, versare il prodotto su una spugnetta e poi strofinare delicatamente sulle superfici. In 5 minuti i rubinetti risplenderanno. Quando s’intende pulire la doccia, invece, bisognerà applicare il detergente e lasciarlo in posa per almeno 15 minuti, in modo da aumentare l’efficacia.

Non tutti sanno che un detergente naturale e profumato come quello al sapone di Marsiglia è strepitoso anche per la pulizia dei pavimenti. Basterà versare 2 cucchiai di questo detergente in un secchio d’acqua per ottenere pavimenti lucidi e profumati.

