Chiacchierando con gli amici in questi giorni, capita spesso che i maschietti facciano una battuta, non lontana dalla verità. Cioè, cioè quella di dormire sul terrazzo o in giardino, per approfittare di quella poca arietta che gira almeno di notte. Ecco, quindi che abbiamo tirato fuori dal garage e dalla cantina tutti ma proprio tutti gli arredi estivi. Dalle sedie alle poltrone, dalle amache ai tavolini, dagli sdrai ai lettini. Molti di noi hanno o stanno ancora acquistando le classiche sedie, ma anche gli sdrai in plastica o resina bianca. Comode, robuste ed economiche, ma con lo svantaggio di diventare miseramente gialle quando le lasciamo parecchie ore al sole. Soprattutto esposte a raggi solari che in questa prima parte dell’estate sembrano dei veri e propri raggi laser. Ecco, il nostro suggerimento per ravvivare le sedie del giardino, stando però attenti a non utilizzare gli stessi prodotti con quelle colorate.

2 Sistemi semplici ma molto efficaci

Semplicissimi e abbastanza simili i primi due sistemi che vediamo, che forse i nostri Lettori conoscono, ma vale comunque la pena di ricordare:

1 secchio di acqua calda in cui far sciogliere dei pezzi di sapone per bucato;

mezzo secchio di acqua, calda o tiepida, al cui interno metteremo del detersivo per piatti e del semplice aceto.

E, proprio parlando di igiene del balcone, c’è un sistema interessante per sbarazzarsi in maniera naturale della ruggine delle ringhiere.

Come pulire e ravvivare le sedie in plastica rimuovendo il nero e ridonando lucentezza con 3 prodotti

Se abbiamo riesumato dei mobili dal più profondo angolo del nostro garage e abbiamo trovato delle macchie nere, i sistemi sopra consigliati potrebbero non bastare. Ecco, allora che dovremmo provare con un po’ di acido citrico e il famoso mezzo secchio d’acqua. Il potere di intervento di questa sostanza dovrebbe garantirci la rimozione di quegli antiestetici depositi di nero che solitamente si formano sulle gambe delle sedie.

Con le sedie verdi

È incredibile come pulire e ravvivare le sedie con questo semplicissimo prodotto potrebbe invece non andare bene se abbiamo le classiche sedie verdi. Ovviamente il colore scuro mostra molto meno polvere e sporco, ma potrebbe comunque evidenziare delle tracce di nero. Tornerebbe allora utile una delle soluzioni che avevamo citato sopra, o addirittura la loro unione. Nel senso che, se abbiamo sedie e tavoli verdi, un secchio d’acqua con detersivo per piatti e nello stesso tempo l’aggiunta di aceto, sarebbe l’ideale per pulire, igienizzare ravvivare il nostro set verde da giardino. È incredibile come questi 3 semplicissimi prodotti siano ideali per la pulizia delle sedie in plastica.

