Dopo l’ennesima abbuffata di schifezze, ci siamo guardati allo specchio, o ci siamo pesati e lo sconforto ci ha assalito. Siamo ad un mese scarso dalla prova costume e il girovita e la pancetta ci spaventano. Abbiamo due soluzioni. La prima è quella di andare coperti in spiaggia o sul bordo piscina e non spogliarsi mai. La seconda soluzione è adottare una strategia veramente efficace per perdere i chili di troppo e tornare in forma velocemente.

L’errore più grande che possa fare chi vuole dimagrire rapidamente è quello di affidarsi alle scorciatoie. Nelle righe seguenti scopriremo i 4 trucchi che non solo sono inefficaci, ma fanno perdere tempo prezioso per raggiungere l’obiettivo. Sono i famosi falsi miti, i trucchi che spesso si leggono sul web o magari anche su carta stampata o suggeriti da un amico.

La prima cosa da fare per chi vuole perdere i chili più facilmente e ridurre il girovita è adottare una strategia efficace e seguirla. Una strategia è tanto più necessaria quanto più il tempo a disposizione è ridotto. Si possono perdere molti kg anche in poche settimane, l’importante è avere ben chiaro cosa occorre fare. Per costruire una strategia vincente che faccia veramente perdere peso occorre seguire 3 passi fondamentali.

4 trucchi che non faranno mai perdere peso a chi li adotta che invece potrebbe dimagrire con questo segreto

Il primo falso mito è considerare le calorie assimilate durante l’arco della giornata come unico parametro di riferimento. Tutti comprendono facilmente che c’è una bella differenza tra assumere 1.500 calorie mangiando solo dolci o attraverso una dieta equilibrata. Anche in regime di dieta finalizzata alla riduzione del peso è fondamentale un’alimentazione variata ed equilibrata. Il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti come carboidrati, le fibre, le proteine, ma anche i grassi oltre a vitamine e minerali.

A proposito di grassi un altro grande falso mito e quello che eliminando i grassi dalla dieta si può perdere peso. In realtà i lipidi sono indispensabili per il nostro organismo, che non è capace di produrre. Quindi i grassi devono necessariamente essere introdotti nel nostro corpo attraverso l’alimentazione. In una dieta equilibrata non bisogna eliminare i grassi ma selezionare quelli buoni. Per esempio, occorre assimilare gli omega 3 ed eliminare quelli cattivi, i saturi. Questi grassi oltre a far aumentare di peso aumentano il rischio di alzare il livello di colesterolo cattivo.

In commercio si trovano sempre più prodotti cosiddetti gluten free cioè privi di glutine. Questi elementi sono stati prodotti specificatamente per chi soffre di celiachia o di gluten sensibility. Eppure qualcuno pensa che cibi senza glutine siano una soluzione veloce per dimagrire. Invece è esattamente l’opposto perché i cibi privi di glutine sono poveri di fibre e quindi riducono il senso di sazietà. Non solo, questi sono anche più ricchi di carboidrati e calorie rispetto ai cibi con il glutine. Quindi gli alimenti gluten free nel lungo periodo potrebbero più facilmente far aumentare di peso.

L’attività fisica aiuta a dimagrire ma non quella di saltare…. il pasto

Un altro molto diffuso falso mito è quello che saltare il pasto aiuti a dimagrire. Probabilmente nel brevissimo periodo mangiare una volta in meno al giorno potrebbe ridurre il peso, ma nel lungo periodo il peso viene recuperato. Non è vero che chi vuole dimagrire deve avere fame. L’adozione di una dieta equilibrata porta a una progressiva riduzione dell’apporto calorico senza lasciare i morsi della fame.

Per ridurre il senso della fame alcuni cibi più di altri sono consigliati per aumentare il senso di sazietà.

Infine, occorre anche essere coscienti che per ridurre più velocemente il peso, ad una dieta equilibrata occorre abbinare una regolare attività fisica. Fare moto con regolarità durante la settimana aiuta ad aumentare il nostro metabolismo. Questo incremento aiuta il nostro organismo a consumare più calorie anche quando il corpo è a riposo. Questo è il segreto che potrebbe aiutare a perdere peso più velocemente. Dunque, ecco 4 trucchi che non faranno perdere peso ma che sono molto famosi.

Non è necessario fare sport faticosi a volte basta una camminata o una corsa regolare. Ci sono 5 trucchi che possono essere adottati mentre si cammina e che aiutano ad aumentare a bruciare calorie. Tutti possono aumentare il tempo della camminata durante il giorno eliminando per esempio il più possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre tutti più o meno tornando dal lavoro possono ritagliarsi mezz’ora per fare una piccola corsetta o una camminata a passo veloce. Soprattutto adesso con le giornate più lunghe.

