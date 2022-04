Passate le vacanze pasquali, quelle estive sono in vista e con queste l’immancabile prova costume. Per rimettersi in forma e farsi trovare pronti all’appuntamento con la spiaggia o con il bordo vasca, ci sono solo poche settimane. Per perdere i chili di troppo nei prossimi 2 mesi è fondamentale adottare una dieta sana ed equilibrata con poche calorie. Alcuni cibi più di altri possono dare un senso di sazietà togliendo la fame, quindi aiutare a ridurre di peso più facilmente.

Perdere qualche chilo in 8 settimane, più o meno il periodo che ci separa dall’inizio dell’estate, non è un’impresa difficile. Per ottenere il risultato voluto occorre aver ben chiaro quanti kg vogliamo perdere in questo periodo di tempo e fare un’attenta programmazione.

Per non ingrassare non si può solamente ridurre il cibo. Per tornare veramente in forma e con un corpo da ammirare, oltre ad una dieta equilibrata occorre seguire anche un’attività fisica regolare. Per esempio fare camminate oppure correre almeno tre volte la settimana. Meglio sarebbe se alla corsa o alla camminata si aggiungessero degli esercizi per tonificare i muscoli, magari nei giorni non dedicati alla corsa.

Per non ingrassare ecco i 6 cibi che tolgono la fame e potrebbero aiutare a recuperare velocemente la forma per l’estate

Ci sono cibi che più di altri aiutano a dare un senso di sazietà quindi a togliere la fame. Assumere questi alimenti permette di ridurre al massimo il sacrificio della dieta riducendo l’appetito.

Per esempio i fiocchi di latte sono una validissima alternativa al formaggio. Ogni 100 grammi apportano solo 98 calorie. Una porzione di 1 etto e mezzo può essere un’utile soluzione per riempire la pancia e sentirsi sazi. Si possono anche consumare spalmati su una fetta di pane integrale.

Anche una ciotola di fagioli neri permette di aumentare il senso di sazietà. Una porzione di 100 grammi apporta al nostro organismo molti carboidrati, proteine e poco colesterolo. Attenzione però con la quantità perché un etto di fagioli neri apporta oltre 300 calorie.

Per non ingrassare ecco che una porzione di pesce non può mai mancare in una dieta equilibrata. Cento grammi di salmone a pranzo sono ideali per fermare la fame. Questa quantità apporta solo 185 calorie inoltre questo pesce è ricco di vitamine e omega 3.

Anche la frutta è fondamentale in una dieta equilibrata. E allora per terminare il pranzo o la cena puntiamo sull’avocado. Questo frutto molto dolce contiene solo 160 calorie ogni 100 grammi ed aumenta il senso di sazietà. Può anche essere aggiunto in un bel piatto di insalata.

L’importanza dello spuntino

Anche il pompelmo è ideale per terminare un pranzo od una cena. Ma è perfetto anche come spuntino al mattino o come merenda. Contiene solo 26 calorie e il suo alto contenuto di fibre contribuisce a placare la fame. Se consumato a metà mattinata o a metà pomeriggio aiuta a non arrivare affamati al pasto.

Anche le arachidi sono un’ottima soluzione per uno spuntino a metà mattinata per non arrivare con troppo appetito al pranzo. Tuttavia occorre fare attenzione perché sono molto caloriche, quindi evitiamo di mangiarne più di 10.

