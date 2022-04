Trascorsa la Pasqua occorre fare i conti con i chili messi su durante le abbuffate delle feste. Questi chili si aggiungono a quelli accumulati in inverno e non ancora del tutto smaltiti. Chi vuole presentarsi in perfetta forma alla prova costume deve bruciare questo grasso in eccesso entro poche settimane. Perciò, ecco la strategia in 3 passi per riuscire a capire come perdere i chili pasquali in più nelle prossime 8 settimane.

Chi vuole raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, deve seguire 3 passi necessari. I 3 passi sono motivazione, pianificazione, azione. Chi vuole raggiungere un obiettivo deve essere motivato, disposto a fare anche qualche piccolo sacrificio per raggiungere il traguardo da vincente. Pianificare significa individuare chiaramente l’obiettivo da ottenere e individuare i passi da compiere per raggiungerlo. Una volta fatta la pianificazione occorre metterla in pratica, quindi passare all’azione.

Come perdere i chili pasquali più facilmente in 8 settimane con questi 3 passi ed essere pronti alla prova costume

Riguardo al primo punto, diamo per scontato che chi vuole raggiungere il peso forma entro l’estate sia sufficientemente motivato. Per il secondo punto ecco come pianificare la riduzione di peso in 8 settimane. Perché proprio questo lasso di tempo? Perché s’ipotizza che la persona che vuole dimagrire inizierà ad andare al mare da metà giugno. Ci sono circa 2 mesi che separano Pasqua da questa data.

Una volta individuato con chiarezza il tempo necessario per raggiungere l’obiettivo occorre quantificarlo. In questo caso occorre capire quanti chili si devono perdere. Supponiamo, per comodità, che i chili da perdere in totale siano 8, ma potrebbero essere di più o di meno e il ragionamento non cambierebbe.

Perdere 8 kg in 2 mesi potrebbe apparire un’impresa difficile. Tuttavia potrà apparire più semplice se pensiamo che chi vuole raggiungere questo obiettivo, deve perdere un chilo alla settimana. Anche perdere un chilo ogni 7 giorni non è semplice ma è un obiettivo ampiamente alla portata di chi è motivato ad ottenerlo.

Adesso analizziamo come è possibile praticamente raggiungere il peso forma. Sicuramente il primo passo è quello di adottare un regime alimentare ipocalorico Lavorando su una dieta che sarà basata su alimenti poco calorici e molto proteici si aiuterà la perdita dei chili. Attenzione non bisogna mangiare di meno ma meglio assumendo le giuste calorie giornaliere. Ma questo non basta per ottenere una riduzione di peso.

La necessità dell’attività fisica

La maggior parte delle persone che vuole dimagrire fa l’errore di pensare che mangiare meno sia sufficiente, purtroppo non è così. Per avere una riduzione di peso duratura, occorre fare anche dell’attività fisica. Mangiare di meno porterà a un peso minore nel breve periodo ma nel lungo periodo il rischio è il recupero dei chili perduti. Inoltre una semplice riduzione del cibo potrebbe influire negativamente sulla massa muscolare.

Come perdere i chili pasquali? Una attività fisica regolare aumenterà il metabolismo dell’organismo portando a bruciare più calorie anche nei momenti di inattività. Sfruttando l’allungamento delle giornate si potrebbe iniziare a fare una camminata veloce o a correre al ritorno dal lavoro. Ideale sarebbe una camminata o una corsa almeno tre volte la settimana, per almeno mezzora.

Le linee guida per una sana alimentazione della Presidenza del Consiglio indicano che camminare lentamente fa bruciare circa 3 calorie al minuto. Chi cammina velocemente può bruciare fino a 4 calorie al minuto. La corsa fa bruciare circa 1 kcal per ogni chilo di peso corporeo a chilometro. Quindi chi pesa 70 kg ogni chilometro di corsa brucia 70 kcal.

Chi preferisce il tapis roulant di casa, brucerà un poco meno di calorie, perché correre sul tappeto domestico è meno faticoso. Chi ha la cyclette da camera, in mezzora potrebbe fare bruciare tra 250 e 400 calorie a passo normale. In entrambi i casi l’importante è allenarsi con regolarità almeno 3 volte la settimana per ottenere una costante riduzione di peso.

Anche le attività di tutti i giorni possono aiutare ad aumentare l’attività fisica e quindi ad accelerare il metabolismo. Per esempio salire le scale fa consumare circa 5 calorie al minuto fa molto bene all’attività cardiocircolatoria. Anche questo è un ottimo motivo per dimenticare di prendere l’ascensore

