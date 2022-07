La Sardegna è una delle isole che tutto il Mondo ci invidia. Un luogo magico con spiagge incredibili, panorami da sogno, natura incontaminata e prelibatezze culinarie irresistibili. Purtroppo, però, proprio per queste sue bellezze è invasa ogni anno da turisti italiani e stranieri. Questo non significa che dobbiamo rinunciare a visitarla oppure lottare ogni giorno per trovare spazio sul mare. Basta scegliere il luogo giusto. E queste sono 4 tra le migliori spiagge della Sardegna per vivere una vacanza con bambini al seguito all’insegna della tranquillità. E sono decisamente più economiche di località famose come la Costa Smeralda.

Piscinas è la spiaggia perfetta per rilassarsi con i più piccoli

Iniziamo dalla Costa Ovest della Sardegna per scoprire la splendida spiaggia di Piscinas. Situata a meno di un’ora di distanza da uno dei percorsi di trekking più belli dell’isola, Piscinas è un luogo unico nel suo genere. Una lunghissima distesa di sabbia chiarissima incastonata nella natura e con dune tra le più alte del Vecchio Continente. Il tutto con un’acqua trasparente e bassa perfetta per i più piccoli.

Porto Pirastu è il paradiso dello snorkeling

In una delle zone più a Sud della Sardegna si nasconde un vero paradiso. Soprattutto per chi ama immergersi e ammirare i fondali marini. Stiamo parlando di Porto Pirastu, minuscola spiaggia vicina alla famosa Villasimius. Porto Pirastu è circondata da un verde straordinario e ha anche una finissima sabbia bianca. Quindi la meta ideale per far scoprire ai bambini le bellezze del mare e un luogo decisamente meno costoso rispetto agli altri lidi della zona.

4 tra le migliori spiagge della Sardegna per passare una vacanza con i bambini in assoluto relax spendendo pochissimo

Tra le spiagge “nascoste” e al riparo dalle principali rotte turistiche ne esiste una che sembra uscita da un quadro. Il suo nome è Cala Sarraina e la troveremo nella punta Nord dell’Isola. Cala Sarraina non è solo un paradiso di pace e tranquillità con bassissime acque cristalline. È circondata da rocce rosse che sul tramonto ci regaleranno uno spettacolo naturale davvero da non perdere.

Rocce rosse, sabbia finissima e mare trasparente anche nell’ultima tappa del nostro viaggio, la spiaggia di Su Sirboni. Su Sirboni è a mezz’ora dal porto di Arbatax ed è uno dei segreti meglio custoditi della Sardegna. Non per niente è uno dei luoghi preferiti dai surfisti. Visitarla costa pochissimo e il panorama che ci troveremo davanti varrà tutti gli sforzi che faremo per raggiungerla.

Lettura consigliata

In pochi lo sanno ma una delle undici spiagge più belle del Mondo è in Sardegna ed è composta interamente da cristalli