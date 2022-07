Per risparmiare acqua non solo per orto e giardino ma anche in casa dovremmo utilizzare questo semplice trucchetto

L’afa ed il gran caldo sono spesso nemici dell’orto e delle nostre piccole piante. Alle volte il problema consiste nelle bruciature. Altre, nella scorretta esposizione delle nostre piante. Quando le seminiamo dovremmo sempre informarci su quale esposizione prediligano. Spesso, poi, il problema consiste proprio nell’impossibilità di utilizzare l’acqua del servizio idrico. Ci potrebbero essere sanzioni. Così, dobbiamo ricorrere all’acqua comprata nei supermercati. Una scelta dispendiosa e certamente scomoda. Oppure, dobbiamo rassegnarci e sperare che le nostre piante ce la facciano da sole. In alcuni casi, è straordinaria la capacità di resistenza delle piante. Ma con questi caldi sarebbero davvero basse le capacità di sopravvivenza.

Le lezioni, però, possono servire per migliorare per il futuro. Basta applicare il concetto di investimento per ottenere una soluzione comoda e pratica. Eviterà sprechi di acqua e di risorse.

Per risparmiare acqua, per orto e giardino, basterà accodarci a quanto già fanno in molti piccoli appassionati. Ed installare una cisterna esterna o botte di raccolta. Ma vediamo qual è il prezzo e come possiamo utilizzarla.

Quali sono i parametri di scelta

Si tratta di un contenitore dalla capienza variabile che possiamo posizionare in alcuni luoghi per raccogliere tutta l’acqua piovana nel corso dell’anno. La posizione ideale è costituita dai canali di scolo delle tubature del tetto. In questo modo, raccoglieremo tutta, o quasi, l’acqua caduta sopra casa nostra. Assicuriamoci, però, che il contenitore sia posto all’ombra e che sia costituito di un materiale in grado di non farsi danneggiare dai raggi solari e raggi UV. Applichiamo inoltre un filtro per evitare l’ingresso di foglie o altro materiale.

In commercio esistono anche soluzioni che possono essere posizionate sottoterra, in modo da essere poco visibili. In questo modo, però, dovremmo però fornirci anche di una pompa per riuscire a prelevare il contenuto.

Tra i grandi vantaggi di una cisterna c’è anche il possibile impiego di questa acqua per l’acqua dello sciacquone, oltre che ovviamente per la cura del nostro orto e giardino. Peraltro, l’acqua risultante è priva di calcare. Aspetto, questo, che nel caso di impiego per le tubature potrebbe prevenire danni e incrostazioni.

La spesa per un oggetto del genere è variabile: si va dalle poche decine di euro ai 300 euro di media. La differenza è data da molti fattori: la dimensione, il materiale, l’impiego di filtri, tubi e cannelle. Considerata la quantità di pioggia e l’uso costante che ne faremmo, ad ogni modo, una cisterna da poche decine di litri sarà sufficiente.

Per risparmiare acqua non solo per orto e giardino ma anche in casa dovremmo utilizzare questo semplice trucchetto

Diminuire le bollette è un’ottima ragione per compiere un piccolo investimento. Infine, non dimentichiamo di abbinare questo consiglio a 3 validissime dritte per ridurre la necessità di acqua da parte delle piante. Infatti bastano piccoli accorgimenti per diminuire sostanzialmente l’evaporazione dell’acqua. Così ne servirà molta meno per annaffiare ed avere un giardino florido.

