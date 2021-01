Da sempre il problema più grande per chi fa attenzione alla linea è rappresentato dal pranzo.

Se non si può pranzare in casa, per i più svariati motivi, spesso ci si ritrova a mangiare fuori in bar o ristoranti.

Il timore è quello di non riuscire a rispettare il proprio regime alimentare mangiando in giro.

I toast possono essere una buona alternativa alla classica insalata e, spesso, i bar ne hanno di diverse tipologie.

Infatti, il toast a seconda di come è farcito, può essere più o meno sano. Quando sono preparati con ingredienti naturali possono trasformarsi davvero in un’ottima idea per uno spuntino o un pranzo leggero.

In questo articolo i consigli di ProiezionidiBorsa verteranno principalmente su quattro farciture perfette per il pranzo di chi ci tiene alla forma.

4 toast incredibili per unire gusto e leggerezza in un pranzo veloce

Il consiglio generale è quello di riscaldare il pane da entrambi i lati prima di inserire gli ingredienti. Una volta farcito dovrà essere riscaldato ancora per un paio di minuti nel tostapane.

Ovviamente si possono anche aggiungere sale e pepe a piacimento.

Prosciutto cotto e formaggio

Quello con prosciutto e formaggio è il toast più classico di tutti, perfetto anche per chi è a dieta.

Per renderlo super leggero si consiglia di utilizzare una sola sottiletta e 70 grammi di prosciutto cotto senza grasso.

Rucola, pomodoro e mozzarella

Una variante vegetariana al classico toast è rappresentata da questo fantastico abbinamento. Si tratta di un toast super leggero, soprattutto se si opta per una mozzarella light.

Comporre il toast, dopo aver scaldato il pane, inserendo prima la rucola, poi il pomodoro e la mozzarella.

Prosciutto crudo e radicchio

Il toast più sfizioso è sicuramente questo che vede protagonisti prosciutto crudo e il radicchio.

Anche in questo caso, come nel caso del prosciutto cotto, bisognerà cercare di rimuovere il grasso all’affettato. Poche calorie e il pranzo è servito.

Tacchino e grana padano

Alla leggerezza del tacchino si somma la bontà del grana. Si consiglia di utilizzare 60 grammi di fesa di tacchino e 15 grammi di grana padano tagliato in fettine sottili.

Inoltre, per esaltare il gusto della fesa di tacchino sarebbe preferibile l’utilizzo del pane integrale.

Grazie a questi 4 incredibili toast unire gusto e leggerezza in un pranzo veloce non sarà più un problema.