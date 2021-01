I toast sono dei gustosi tramezzini di pane in cassetta tendenzialmente farciti e poi fatti tostare in padella o nella tostiera. Oggi vogliamo stupire con una versione particolare: spieghiamo come realizzare dei deliziosi toast di patate farciti al forno. Anziché usare il pane utilizziamo le patate e, per il ripieno, rimaniamo invece fedeli alla tradizione farcendoli con prosciutto e formaggio.

Ingredienti

700 gr. di patate;

70 gr. di pangrattato;

40 gr. di farina di tipo 1;

70 gr. di albume;

80 gr. di ricotta;

30 gr. di parmigiano grattugiato;

2 cucchiaini d’olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ingredienti per la farcitura

60 gr. di prosciutto cotto;

100 gr. di formaggio a fettine.

Preparare i toast

Sbucciare le patate e lavarle per bene. Tagliarle a cubetti e lasciarle cuocere a vapore per circa 30 minuti: dovranno essere morbide abbastanza per poterle ridurre in purea. Schiacciare le patate con uno schiacciapatate o una forchetta quando sono ancora abbastanza calde. Aggiungere sale e pepe ed unire la ricotta. Amalgamare gli ingredienti ed aggiungere l’albume d’uovo. Unire il parmigiano grattugiato, la farina e il pangrattato. Il composto dovrà risultare morbido, ma non troppo liquido: in caso, aumentare la quantità di pangrattato.

Nel frattempo, far scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Preparare una placca da forno foderata ed inumidire le mani con dell’acqua tiepida. Prendere una porzione di composto e formare una base dalla forma schiacciata, adatta ad ospitare della farcitura. Adagiare una fettina di prosciutto cotto ed una di formaggio e coprire il ripieno con altro composto di patate. Con l’aiuto di una spatolina o di una paletta, conferire ai toast una forma il più possibile quadrata o rettangolare. Con un coltello a lama liscia praticare delle righe trasversali sulla superficie del toast. Infine, con un pennellino spalmare la superficie dei toast con l’olio, una spolverata di pangrattato ed infornare per circa 20 minuti. Una volta sfornati, saranno dorati e croccanti, ma con un cuore filante. Abbiamo visto come realizzare dei deliziosi toast di patate farciti al forno: possiamo servirli accompagnati da un’insalata verde o di pomodori.

