Si avvicina il Carnevale e allora tutti i piatti della tradizione vanno messi a tavola senza eccezione: le chiacchiere, il sanguinaccio, le lasagne. Queste ultime nella versione della ricetta più antica e completa che ci è rimasta. Le lasagne di Bologna proprio come si facevano una volta per un Carnevale da ricordare.

Il piatto più antico

Quando si parla d’Italia subito vengono alla mente gli spaghetti. Ma non sono questi la pasta più antica del nostro Paese. Al tempo dei Romani già si preparava una pasta fatta a fogli quadrati chiamata “lagane”. Questi venivano sovrapposti e fra l’uno e l’altro si aggiungevano pezzi di carne e verdure, e poi si cuoceva al forno. No esisteva ancora la cottura in acqua.

Ebbene questa ricetta delle lasagne alla bolognese è la più antica e completa che ci è giunta dalle diverse tradizioni regionali e risale alla fine dell’800.

Ingredienti per il ragù

300 grammi di polpa di manzo macinata grossa;

150 grammi di pancetta di maiale;

50 grammi di carota;

300 grammi di passata di pomodoro o pelati

50 grammi di costa di sedano;

50 grammi di cipolla;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

mezzo bicchiere di latte intero;

brodo;

tre cucchiai di olio d’oliva;

sale;

pepe.

Preparazione del ragù

È la preparazione classica del ragù in cui si mette a soffriggere la cipolla, il sedano e la carota finemente tritati per 20 minuti. Poi si aggiungono la carne di manzo e la pancetta. Si lascia cuocere girando lentamente, versando il vino bianco fino a farlo sfumare.

Ora mettiamo i pomodori in pentola e lasciamo cuocere lentamente, girando ogni tanto, e regolando con il brodo la giusta densità lungo la sua cottura. Il sugo va corro per 2 ore. Solo alla fine si aggiunge il sale e il pepe e il latte. Si mescola bene il tutto e si lascia sul fuoco ancora un po’.

Ingredienti per le lasagne

400 grammi di farina bianca;

2 uova;

250 grammi di spinaci.

Preparazione delle lasagne

A meno che non si vogliano preparare in casa le lasagne verdi, la cosa migliore sarebbe di acquistarle già fatte.

Altri ingredienti

besciamella;

parmigiano grattugiato.

In una teglia rettangolare si spalma uno strato di besciamella. Si aggiungono le lasagne, su cui si mette ancora della besciamella, sopra di questa del ragù e il formaggio grattugiato.

Da sopra ancora uno strato di lasagne, ma questa volta nella direzione opposta: se il primo strato la parte più lunga andava nella direzione verticale, nel secondo in quella orizzontale; e così di seguito in alternanza per gli altri strati.

Gli strati devono essere 6 e l’ultimo ben irrorato di parmigiano grattugiato. A questo punto si inforna a 200 gradi per una mezz’ora scarsa.

Saranno delle lasagne alla bolognese originali, per un Carnevale indimenticabile. Per chi cerca una buona ricetta per le chiacchiere, clicchi sul link.