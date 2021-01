Quella odierna è sarà una preparazione versatile e di recupero. Versatile, perché è perfetta come pasto unico, sia a pranzo che a cena, ma anche per un aperitivo o da inserire in un buffet. Inoltre si presta perfettamente anche per un eventuale riciclo in cucina, avendo come base due elementi: delle patate già cotte e una padella pronta per cucinarle.

In aggiunta, ad arricchire questo piatto possiamo prendere in considerazione tutto ciò che ci offre il frigo e/o la credenza. Uova, formaggi, salumi, carote, funghi, pomodori secchi e olive. Possiamo inserire anche verdure di stagione, come ad esempio una bietola sbollentata e passata in mixer.

Ecco allora spiegato perché lo sformato di patate in padella è la trovata alternativa per un pranzo ricco e goloso.

Per questa preparazione useremo delle patate a pasta gialla. Contengono un maggior quantitativo di carotene e sono più adatte per questa preparazione. Più sode e poco farinose, si sfaldano meno e si compattano meglio.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

a) 500 gr di patate a pasta gialla;

b) 150 gr di scamorza affumicata;

c) 100 gr di pangrattato;

d) 1 uovo;

e) 50 gr di parmigiano;

f) 30 gr di pecorino;

g) 1 cucchiaio di pinoli tostati;

h) 3 cucchiaini di pesto alla genovese;

i) olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Sbucciamo le patate, tagliamole a tocchetti e facciamole cuocere in acqua bollente salate. In alternativa, potremo decidere anche di cuocerle intere con la buccia dopo averla pulita. Una volta lesse, le scoliamo e schiacciamo con una forchetta, se sono a tocchetti, oppure con lo schiacciapatate, se sono intere con la buccia.

Trasferiamo la purea di patate in una ciotola capiente e aggiungiamo l’uovo, il parmigiano e il pecorino. Poi il pesto di basilico, che andremo a incorporare insieme al pangrattato e in una quantità sufficiente per compattare il tutto. Infine aggiustiamo di sale, olio e pepe.

Prepariamo una padella capiente e spennellata con olio. In essa trasferiamo metà del composto di patate, livellandolo bene. Poi farciamo con fettine sottili di scamorza affumicata e i pinoli tostati. A seguire copriamo il tutto con l’altra metà di composto di patate e spennelliamo con olio evo.

Disponiamo la padella su una fiamma media e facciamo cuocere per 10 minuti con un coperchio. Trascorso questo tempo, giriamo lo sformato, aiutandoci con il coperchio o con un piatto. Poi facciamo proseguire la cottura, per altri 6-7 minuti. Prepariamoci, a questo punto, a servirlo subito, quando è ancora ben caldo.

Nulla da eccepire: lo sformato di patate in padella è la trovata alternativa per un pranzo ricco e goloso. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta su come fare una torta partendo dai biscotti in credenza ed aggiungendo solo tre ingredienti in più.