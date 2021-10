4 strepitosi modelli di cinture protagonisti della prossima moda inverno 

Trovare il look giusto non è una cosa facile. Per qualcuna di noi scegliere abbinamenti tra colori e capi diversi è una vera e propria lotta. Tutto diventa, poi, più complicato quando si vuole seguire la moda. Cos’è di tendenza e cosa non lo è? Ancor più difficile se, oltre a essere alla moda, si desidera non passare inosservate. Ma per fare questo bisogna mettere in risalto le nostre parti migliori e spesso un semplice accessorio può fare la differenza.

Invece è proprio così se si parla di cinture. Se siamo pronte a fare shopping, lo Staff di PdB ha qualche proposta interessante. Ecco 4 strepitosi modelli di cinture protagonisti della moda inverno per essere regine dell’eleganza. Non bisogna farseli scappare se vogliamo un guardaroba perfetto e cool per l’inverno. Ricordiamoci cosa dicono i più grandi stilisti di moda: su un abito neutro e semplice, l’accessorio giusto diventa un gioiello. Allora vediamo queste 4 cinture e come abbinarle alla perfezione.

4 strepitosi modelli di cinture protagonisti della moda inverno

Vogliamo un look elegante ma anche che attiri qualche sguardo intorno a noi? Allora non possiamo non avere una cintura di fibra di cuoio. Deve essere alta, larga, e deve sfoggiare un’allacciatura importante. Non importa che sia tonda, dorata o intrecciata. L’importante è che si veda e metta in risalto il punto vita. Una cintura del genere indossata sopra una camicia lunga, un vestito bianco o un maglione dolcevita che cinge i fianchi ci permetterà di fare un figurone.

Dalla collezione primavera/estate si riprende in chiave invernale la cintura con pochette. Una piccola tasca che apparentemente ha la sola funzione di contenitore. Invece, anche quell’applicazione diventa un’opportunità di sfoggiare un decoro prezioso o la lettera del proprio nome. La cintura con pochette è perfetta se s’indossano pantaloni a vita alta e maglione stretto. Una giacca darà un tocco di classe finale.

Per qualcuna essere elegante è imprescindibile in ogni occasione. Per un vestito nero semplice, lungo o corto, non c’è nulla di meglio che una cintura a catenella. Proposta dai migliori brand come Chanel, quest’anno la moda decide che deve essere indossata doppia o tripla. Non sfigurerà nemmeno indossata sui jeans stretti.

Quest’anno le tendenze vogliono una stile chic e semplice. Ma non senza un particolare d’effetto. In questo caso sarà utile una tipologia di cintura semplice, non troppo larga e di stoffa morbida. Potrebbe sembrare uno quei vecchi modelli anni 60 ma non lo è. La caratteristica è che la cinghia non si chiude ma si annoda. Inoltre rimane lunga portata lateralmente all’abito come fosse un cappotto. E se non si vuole perdere nessuna delle ultime novità in fatto di moda, tra le sneakers di tendenza ecco i 3 modelli che saranno il tormentone d’autunno.