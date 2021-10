Quando si tratta di cibo siamo spesso alla ricerca di varianti leggere e con meno calorie. Evitiamo burro, latticini e l’uso di troppi grassi. Inoltre da qualche anno l’intolleranza al glutine di cui alcuni soffrono, ci frena dal consumare alcuni tipi di alimenti. Sembra che la cucina stia subendo una rivoluzione e in parte è così. Nella vita di tutti i giorni ci stiamo abituando a mangiare in modo diverso. Ricette veloci con ingredienti freschi e salutari, ma senza rinunciare ai sapori.

Ecco perché in questo articolo proponiamo la variante di una ricetta italiana tradizionale. Stiamo parlando degli gnocchi di patate. Solitamente vengono serviti conditi con formaggi o burro abbrustolito. Ma non tutti sanno che si possono preparare gnocchi altrettanto buoni ma con altri ingredienti. Ed ecco l’irresistibile e cremosa alternativa light agli gnocchi di patate senza glutine né uova. Solo tre ingredienti per una pietanza che conquisterà chiunque si trovi a tavola. Questi sono gli ingredienti per 4 persone:

300g di patate lessate ma non stracotte;

300g di zucca cotta al vapore o al forno;

200g circa di farina di farro;

noce moscata;

sale;

200ml di besciamella di riso o di avena;

spinaci cotti q.b.

Iniziamo la preparazione lessando le patate in acqua bollente. Devono cuocersi ma restare asciutte. Possiamo leggere questo articolo su come Pelare le patate bollenti senza scottarsi le dita in una manciata di secondi. Poi schiacciamole con una forchetta. A parte frulliamo la zucca cotta al vapore e lasciamo intiepidire. Una volta tiepide uniamo patate e zucca con noce moscata e sale. Aggiungiamo la farina poco a poco per testare la consistenza dei futuri gnocchi.

La consistenza è quella giusta quando il composto non si attacca alle mani ma resta morbido. Ora formiamo una palla e lasciamo il composto a riposare nella ciotola. Nel frattempo infariniamo una spianatoia. Con l’impasto formiamo dei cannoncini larghi 1,5 cm. Con un coltello, tagliamo dal rotolino dei piccoli tocchetti. Quelli saranno i nostri gnocchi. Prima di riporli su un canovaccio pulito, provvediamo a infarinare leggermente gli gnocchi.

Ora pensiamo al condimento. Compriamo una besciamella vegana o consultiamo una ricetta facile per prepararla in casa. Nel frattempo cuociamo gli spinaci e condiamoli con olio e sale. Infine uniamoli alla besciamella. Questo sarà il condimento. Adesso cuociamo gli gnocchi in una grande pentola piena di acqua bollente salata. Bastano pochi minuti e quando gli gnocchi salgono a galla sono pronti. Giriamoli nel condimento prima di impiattarli. Un consiglio goloso consiste nel porre gli gnocchi in una pirofila e cospargerli di parmigiano. Con qualche minuto di grill del forno si forma un’irresistibile crosticina.