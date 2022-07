Avere un giardino è una grande fortuna. È un grande spazio aperto dove potersi godere momenti di relax in tutta privacy durante la bella stagione. Piccolo o grande che sia, un giardino ci dà anche la possibilità di creare meravigliosi angoli fioriti, coltivando piante e fiori colorati. Gli appassionati dell’orto riescono poi anche a ricavare un appezzamento dove coltivare frutti e ortaggi di stagione, per portare in tavola freschissimi prodotti di qualità. Insomma, i vantaggi che offrono un orto o un giardino sono indiscutibilmente tanti. A rovinare questo scenario bucolico, però, ci sono le odiose erbacce infestanti. Crescono in maniera spontanea e si propagano molto rapidamente.

Vanno eliminate perché, oltre ad essere antiestetiche, rubano preziose sostanze nutritive alle nostre coltivazioni. In commercio è facile trovare diserbanti chimici. Si tratta però di prodotti spesso inquinanti, a seconda anche delle dosi utilizzate. Sarebbe, quindi, un’ottima soluzione avvalersi anche di rimedi naturali. Sono decisamente più ecologici ed anche molto più economici. Il diserbante naturale più diffuso è costituito da un mix di acqua, sale e aceto. Molto efficace e utilizzato è anche il solo sale. Basta far sciogliere 250 g di sale fino in mezzo litro di acqua. Portare a bollore e poi versare il composto nelle zone infestate quando tiepido. Ma questi non sono gli unici due rimedi che possiamo adottare.

4 rimedi economici per eliminare erbacce infestanti diversi da sale e aceto

Esattamente come il sale, anche lo zucchero è un ottimo diserbante. Dovremo distribuirne una generosa manciata tutt’attorno alle piante infestanti in modo da creare uno strato di 2,5 cm circa. Nel giro di breve tempo le vedremo morire. Ancora più immediato è l’effetto che si ottiene con il bicarbonato di sodio. Lo possiamo utilizzare in polvere, spargendolo nella stessa modalità indicata per lo zucchero. Oppure disciolto in un po’ di acqua tiepida. L’effetto è quasi immediato. Vediamo ora un rimedio altrettanto efficace ma assolutamente gratuito. Si tratta dell’acqua di cottura.

Per il nostro scopo va bene l’acqua di cottura della pasta, delle patate e delle verdure. Evitare invece l’acqua di cottura del riso bollito, perché forma una patina brutta da vedere. Infine, possiamo usare anche la vodka. Contenendo alcool, è un rimedio piuttosto potente. Basta miscelare alcune gocce di vodka con un po’ di acqua e un poco di detersivo per piatti, meglio se ecologico.

Ecco quindi 4 rimedi economici per eliminare erbacce infestanti dall’orto. Se non si volesse distribuire sul terreno alcun tipo di prodotto, allora l’unica alternativa è procedere con l’estirpazione manuale. Lunga e faticosa, è un’attività che si può fare in spazi contenuti. Proteggere sempre le mani con guanti da lavoro o giardinaggio.

