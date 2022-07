Con i condizionatori che lavorano in continuo e il caldo torrido che sta piegando l’Italia il rischio blackout aumenta. La calura che prosegue da settimane mette a dura prova gli impianti di media tensione. Occorre quindi conoscere alcune regole per affrontare blackout, ossia l’interruzione della corrente elettrica. In Italia negli scorsi giorni si sono verificati blackout elettrici a Roma ma anche a Firenze. Elon Musk, potente proprietario di Tesla, ha avanzato la proposta per ovviare al problema. Ha proposto di usare le particolari batterie dei pannelli solari che accumulano energia. I privati cittadini che avessero degli impianti con tali batterie potrebbero donare l’energia in caso di blackout per alimentare l’illuminazione pubblica.

Cosa fare in caso di blackout elettrico in auto o casa

I pericoli possono verificarsi in casa come all’esterno. In auto, ad esempio, dovremo badare al fatto che i semafori improvvisamente non funzioneranno più. Inoltre potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti nei passaggi a livello o nell’illuminazione stradale. Pertanto sarebbe consigliabile interrompere la marcia, non appena possibile. Soprattutto non dovremo oltrepassare passaggi a livello sui binari del treno.

Blackout se siamo in casa

Per prima cosa non ci facciamo prendere dal panico nel caso capiti in ore notturne. Lo smartphone che portiamo sempre con noi è dotato della funzione torcia. Per questo in questi giorni di alto rischio blackout è consigliabile tenere sempre il telefono carico. Meglio avere anche una power bank a portata di mano. Naturalmente anche le torce elettriche sono un’ottima soluzione. Una volta assicurataci la possibilità di muoverci con l’illuminazione di un dispositivo, dovremo staccare tutte le prese degli elettrodomestici.

Una volta che i tecnici avranno ripristinato la corrente, potrebbero esserci dei sovraccarichi. Questi sbalzi potrebbero compromettere definitivamente PC, televisori o frigorifero etc.

Se abitiamo in condominio assicuriamoci che nessuno sia rimasto chiuso in ascensore. In questa evenienza chiamiamo i numeri verdi d’emergenza dell’assistenza tecnica dell’impianto per avvertire del problema. In alternativa potremmo chiamare anche i Vigili del Fuoco.

Cosa non fare

Dovremo cercare di tenere chiuse le ante del frigorifero e del freezer per mantenere la temperatura all’interno. Un utile trucco di prevenzione da adottare è posizionare una monetina sopra ad un bicchiere d’acqua congelata in precedenza. Se la monetina non sprofonderà sul fondo del bicchiere, potremmo consumare i surgelati perché la catena del freddo non sarà stata alterata.

Non si deve assolutamente prendere l’ascensore neppure appena tornata la corrente perché potrebbe non essere tornata definitivamente.

Non tocchiamo i fornelli, fiamme o qualsiasi fonte di gas.

In molti consigliano anche di tenere sotto mano alimenti non deperibili come scatolame, barrette e acqua minerale in bottiglia. Naturalmente questo sarà utile nel caso in cui perdurasse per giorni la situazione. Al momento non c’è stato alcun episodio di questo tipo.

Ecco quindi cosa fare in caso di blackout elettrico per non correre inutili rischi.

