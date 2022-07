Generalmente le persone in estate mangiano di meno e tendono a perdere peso. Però la voglia di mangiare qualcosa di dolce non passa. Infatti tantissimi a fine pasto sono pieni, ma trovano sempre il posto per incamerare qualcosa di zuccherini. Alcuni danno la colpa alla gola, altri invece insinuano scherzosamente di avere uno stomaco solamente riservato ai dessert. Per questi oggi spieghiamo come preparare questo dolce gelato siciliano delizioso e golosissimo senza dover uscire dalle proprie cucine. Vediamo insieme come possiamo servire un tipico caldofreddo alla trapanese, molto diffuso anche nella città di San Vito Lo Capo.

Gli ingredienti necessari per preparare questo dessert

800 g di gelato al proprio gusto preferito;

250 g di panna da montare;

130 g di cioccolato fondente o al latte;

liquore marsala q.b.;

scaglie di mandorle q.b. (opzionale);

granella di pistacchi q.b. (opzionale);

latte intero vaccino q.b.

Questo dolce gelato siciliano delizioso si prepara anche a casa

Per primissima cosa è necessario montare la panna, utilizzando il vecchio classico metodo a mano oppure aiutandosi con le fruste elettriche. Poi prendere le grammature indicate del proprio cioccolato preferito e ridurlo a pezzettoni grossolani, però il più possibile uniformi. Prendere un pentolino, riempirlo d’acqua e metterlo a bollire su una fiamma dolce. Sopra mettere il cioccolato all’interno di un contenitore in modo di scioglierlo, utilizzando la tecnica del bagnomaria. In questo modo questo elemento fonderà dolcemente senza rischiare di bruciarsi. Per rendere il gusto finale ancora più aromatico consigliamo di aggiungere qualche goccia di marsala al composto.

Aggiungere anche delle piccole quantità di latte per dare al tutto una consistenza più liquida. Mentre questo finisce di squagliarsi, prendere dunque una coppetta e riempirla con le palline di gelato del proprio gusto preferito. Quelli più utilizzati sono pistacchio, nocciola, crema e caffè. Si possono scegliere nella loro versione artigianale o in quella confezionata oppure prepararli direttamente a casa con soli quattro ingredienti. Aggiungere la panna montata e infine la colata di cioccolato caldo. Cospargere la superficie con la quantità desiderata di nocciole o di granella di pistacchio. Se si volesse poi esagerare e portare a giusto compimento il proprio peccato di gola, consigliamo di accompagnare il tutto con una tipica briosche morbida, meglio ancora se imbevuta di liquore.

