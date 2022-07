Siamo in piena estate. Luglio è un mese che mette allegria, soprattutto perché ci fa pregustare il sapore delle vacanze. Per quanto riguarda il settore del giardinaggio, invece, il settimo mese dell’anno non è proprio un momento felicissimo. Caldo e siccità sono i principali nemici di piante e fiori, così come dell’orto. Un angolo verde (più o meno grande che sia) necessita di cure e attenzioni costanti. Lo sanno bene giardinieri e vivaisti. La natura non va mai in ferie, né a Natale né a Ferragosto. Anzi, è proprio in questi momenti critici, in termini climatici, che orto e giardino hanno ancora più bisogno delle nostre attenzioni. Esiste un calendario che riporta i vari lavori da eseguire nei diversi periodi dell’anno. Consultiamolo insieme e vediamo cosa ci suggerisce per il corrente mese.

Quali lavori fare nell’orto e in giardino a luglio per curare piante, fiori e semi

Anzitutto, poiché luglio è uno dei mesi più asciutti dell’anno, è bene annaffiare abbondantemente le nostre colture. Per svolgere questa operazione, preferire i momenti più freschi della giornata, come la mattina molto presto o la sera, quando il sole è ormai calato. Tra un’irrigazione e l’altra, controllare che il terreno si sia asciugato del tutto. In questo periodo bisogna avere grande cura anche del terreno. A causa del caldo, le piante hanno bisogno di più sali. Questo è dunque il momento per rinnovare il terreno, dando priorità ad un terriccio ricco di sali minerali. Inoltre, arricchirlo poi con uno strato di concime naturale. Attenzione però a non concimare le piante che sono in riposo vegetativo.

Dedichiamoci ai fiori che sbocceranno in autunno

L’estate è il momento più idoneo per programmare le fioriture autunnali. Nello specifico, a luglio possiamo seminare:

le erbacee perenni;

le piante a fioritura biennale, come campanula, malva rosa e arabis;

i fiori tipicamente autunnali e invernali, come ciclamini e iris.

In ogni caso, si consiglia di mettere a dimora queste varietà in una zona ombreggiata, per minimizzare i rischi qualora le temperature dovessero raggiungere livelli esagerati.

Infine, ecco i lavori da fare nell’orto

In fatto di raccolto, luglio è un mese particolarmente ricco. In questo periodo possiamo raccogliere:

fragole;

limoni;

mirtilli;

mele;

susine;

timo;

lavanda;

cumino;

menta;

salvia;

lattuga;

zucchine;

peperoni;

carote.

Oltre a raccogliere gli ortaggi estivi, è importante anche seminare quelli per il prossimo autunno. Ad esempio:

cavolo;

finocchio;

radicchio;

fagioli;

biete.

Ecco, quindi, quali lavori fare nell’orto e in giardino a luglio.

