4 rimedi della nonna per far aumentare il seno in modo naturale senza ricorrere al chirurgo plastico

Alcune donne, a causa delle gravidanze e delle diete, vedono il proprio seno sensibilmente peggiorato. Molte credono che, a fronte di uno svuotamento e una perdita di consistenza e tonicità, l’unica strada possibile sia la chirurgia. Ebbene, con un po’ di impegno quotidiano, assumendo abitudini alimentari ed uno stile di vita sano, potremmo ottenere bei risultati. Veniamo, quindi, a svelare i 4 rimedi della nonna per ridare al nostro seno un aspetto radioso. Il primo riguarda l’attività fisica mirata, da svolgere almeno 4 volte a settimana per 30 minuti. Per allenare i muscoli pettorali, potremmo fare le flessioni a terra. Oppure, possiamo utilizzare i pesi da 1 kg, per eseguire il classico esercizio per i pettorali, ripetendolo per 3 serie da 15. In alternativa, basta unire i palmi delle mani, spingendoli uno contro l’altro per almeno 10 secondi, ripetendo per 50 volte.

Altri rimedi naturali per migliorare l’aspetto del seno

Un altro trucco consiste nell’adozione di una postura corretta, ossia il classico: “pancia in dentro e petto in fuori”. Mantenere questa posizione il più a lungo possibile gioverà anche alla schiena, oltre che al seno. Inoltre, bisogna dormire a pancia in su, in modo da non bloccare la circolazione. Altro rimedio della nonna per far aumentare il seno è quello di ricorrere ai massaggi, sotto la doccia. In particolare, occorre massaggiarlo, in senso orario, per circa 5 minuti prima con l’acqua calda e poi con quella fredda. Si può fare il massaggio anche utilizzando ghiaccio o creme, contenenti elastina o mandorle dolci. Esse favoriscono la circolazione e un maggiore afflusso di estrogeni, che sono ormoni fondamentali per l’aumento di volume.

Veniamo, adesso, all’alimentazione. In particolare, occorre mangiare cibi contenti estrogeni, come:

soia;

legumi;

semi di lino, di girasole, di zucca o di sesamo;

erbe e spezie aromatiche;

latticini;

frutta secca;

frutta e verdure a foglia verde;

cibi ricchi di vitamina C, B ed E;

carni bianche e pesce fresco, che sono ricchi di proteine;

ridurre la caffeina.

Inoltre, è fondamentale bere molta acqua, ossia almeno 1,5 litri al giorno. Infine, è importante non solo utilizzare il reggiseno ma anche scegliere quello giusto. Quindi, sarà rilevante non solo la misura della coppa ma anche quella della circonferenza. Questo perché utilizzare un reggiseno troppo grande o troppo piccolo, contrasta con il benessere del seno.

