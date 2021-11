Molte donne, ad una certa età, pensano di potersi mettere a riposo, in quanto non si sentono più tanto attraenti. Sì, perché il più delle volte l’aspetto fisico incide sulla sfera emotiva, condizionandola enormemente. D’altro canto, dal lato opposto, assistiamo all’espressione più distorta e sfegatata della chirurgia plastica, con volti che sembrano usciti da un film horror! Allora, quale sarebbe la giusta via di fronte a questi due eccessi? Rinunciare per sempre a sentirsi belle o cambiarsi i connotati? Ebbene, in proposito, moltissimi dovrebbero sapere che esistono delle nuove tecniche che conciliano le opposte esigenze. Quindi, ringiovanimento sì ma nel modo giusto. Ecco, dunque, come ritornare giovani grazie alle straordinarie tecniche di lifting innovativo, senza anestesia e a prezzi abbordabili. Si tratta di quello che oggi va sotto il nome di Quick Lift, Soft Lifting, o Lifting della pausa pranzo. Ma, vediamo, più nel dettaglio in cosa consiste.

Il cosiddetto “Lifting della pausa pranzo”, consente di ottenere un aspetto più fresco e giovane, senza ricorrere alla chirurgia. Esso, viene realizzato mediante dei fili di trazione, che consentono di stendere le rughe del viso, grazie ad una breve seduta. Al termine dell’intervento, non saranno necessari tempi di guarigione. Ciò in quanto, trattandosi di un intervento non invasivo, esso non lascia segni visibili che pregiudichino l’immediato ritorno alla normalità. A fronte di tutti questi vantaggi, ossia: non invasività, prezzi contenuti, vi devono essere delle aspettative realistiche sui risultati. Detto lifting non chirurgico, infatti, deve essere ripetuto dopo un po’ di tempo e consente di ottenere miglioramenti ma non certo stravolgimenti. In altri termini, non può rappresentare un’alternativa al vero e proprio lifting al viso, consigliabile a chi ha cedimenti importanti.

Come funziona il Lifting della Pausa Pranzo

Il Quick Lift con fili di trazione riassorbibili è una nuova tecnica di medicina estetica. Essa consente di intervenire sui cedimenti strutturali nella pelle, attraverso delle suture provvisorie, fatte di acido polilattico o polidiossanone. I fili vengono infilati, con l’ausilio di una cannula o di un ago, nei tessuti sottocutanei. Essi avranno l’effetto di sollevare il viso cadente, garantendogli un aspetto più giovane. Per eseguire la procedura, della durata di circa 2 ore, è prevista l’anestesia locale. Nei fili ci sono delle sostanze che stimolano i fibroblasti a produrre collagene ed elastina. Esse verranno rilasciate nella pelle nel corso dei mesi successivi al trattamento. Il risultato è visibile nel giro di 2 settimane e la sua durata complessiva è di circa 24 mesi.

Consiglio finale

Quella del Soft o Quick Lifting è una procedura consigliata a persone tra i 35 e i 55 anni, che hanno un cedimento moderato della pelle. Essa non comporta particolari complicazioni e si può associare ad altri trattamenti estetici, come radiofrequenza o botox. Inoltre, non ci sono particolari cicatrici e il risultato complessivo è del tutto naturale. Infine, altro aspetto interessante è quello economico, essendo spesa è di gran lunga inferiore rispetto a quella del lifting tradizionale.

