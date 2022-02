Molte ricerche appurano che un consumo eccessivo di prodotti animali non giova alla salute. A essere messi sotto indagine sicuramente sono le carni, specialmente quella rossa, e i loro derivati come salumi e insaccati. Però molti sostengono che anche i formaggi e le uova, alimenti ricchi di colesterolo, vadano consumati poche volte alla settimana. Per fortuna rimane però l’immenso mondo dedicato alle proteine vegetali, dove ci sono anche dei prodotti che hanno un gusto molto simile a quello della carne. Dimentichiamo tofu e soia, proviamo questo sostituto vegano che ha lo stesso gusto e consistenza della carne e che sta letteralmente spopolando. Vediamo insieme di quale si tratta.

I più comuni sostituti della carne

Prima di parlarne però vogliamo stilare una piccola lista di tutti i cibi che ci possono portare verso a una dieta più vegetale. Alcuni sono totalmente insospettabili e potrebbero essere adottati anche da chi ha uno stile di vita onnivoro. Facciamo un esempio pratico: spesso per la creazione delle polpette di verdure è necessario aggiungere le uova. Queste infatti hanno un potere addensante e rendono la preparazione malleabile. Al loro posto si può aggiungere la farina di ceci o la fecola di mais. Entrambe hanno lo stesso effetto, ma permettono di rendere la ricetta vegana. Per quanto riguarda il latte, invece, si può provare quello di nocciole o di mandorle.

Però, per quanto riguarda la carne si può provare la tanto famosa Beyond Meat. Il prodotto si può trovare sia in alcuni ristoranti che in punti vendita specializzati principalmente sotto forma di hamburger o di salsiccia. Il sapore e la consistenza sono rispettivamente molto simili a quelli del manzo e del maiale, anche se a differenza di queste si presenta un po’ più secca. Al suo interno sono presenti molti ingredienti, fra cui principalmente le proteine isolate dei piselli e oli di diversa origine. Per questo motivo si presenta leggermente più calorica del manzo, anche se le proteine risultano più o meno equivalenti. È sconsigliato il consumo a chi ha delle allergie ad alcuni degli elementi presenti all’interno della lista ingredienti.

