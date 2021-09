Lo abbiamo visto ritornare di moda più e più volte nel corso degli anni e probabilmente spopolerà anche nelle prossime stagioni del 2021. Il foulard è infatti un accessorio d’indiscussa personalità, che completa ogni look come una ciliegina sulla torta. Sin dai tempi dell’amatissima Audrey Hepburn, il foulard costituiva un modo per mostrare la propria personalità, apparendo sempre ordinati e alla moda.

Portato a cravatta, intorno al collo o sui capelli, il foulard è già una tendenza super ricorrente nella maggior parte delle sfilate d’alta moda. Ecco, quindi, selezionati 4 originalissimi modi d’indossare quest’accessorio estivo anche in autunno come vere dive del passato. Tra le collezioni più cool degli stilisti, basta prendere ispirazione dai beauty look proposti da Max Mara, Versace e Dior.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come indossarlo con grande stile durante l’autunno-inverno 2021

Nelle sfilate di Dior della collezione 2021 il foulard ha colori caldi e stampe particolarissime. Bisogna prima indossarlo sui capelli e poi terminare annodando dietro al collo. L’abbinamento più ricorrente è quello con gli occhiali da sole a mascherina e cappotto lungo in pelle.

Versace lancia un modello di foulard più corto, molto simile a una bandana. Il richiamo è chiaramente al passato contadino e a un fascino senza tempo. Le colorazioni sono più sobrie e i tessuti piuttosto eleganti, quasi perfetti anche per la sera. Il tocco di classe è l’abbinamento tra la fantasia del foulard e quella di accessori come clutch o maxi-bag.

Di sicuro, il foulard entra anche nel guardaroba autunnale 2021, ma questi sono solo 2 dei possibili modi d’indossarlo al meglio.

Gli altri dei 4 originalissimi modi d’indossare quest’accessorio estivo anche in autunno come vere dive del passato

È possibile anche indossarlo come se fosse una cravatta, in colorazioni accese, e lasciarlo cadere lungo, sopra il cappotto. Un paio di occhiali grandi e degli orecchini in oro, vistosi, completeranno il look, conferendo un aspetto parigino davvero spettacolare.

Se portato sui capelli è gradevole vederlo abbinato a un paio di guanti in pelle dello stesso colore e a occhiali “Vintage cat-eye”.

Lo stilista Paco Rabanne ne fa un gioiello, con i suoi appariscenti foulard a bandana oro o argento. Addirittura, il modello nero in maglia metallica sembra quasi ricordare l’abbigliamento da combattimento del passato. Probabilmente, l’obiettivo è quello di vestire una donna sicura, che non ha timore di apparire e dal carattere forte.