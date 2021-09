Moltissime persone desiderano, per il proprio giardino, un prato verde e resistente che incornici l’esterno dell’abitazione e che susciti l’invidia di tutti. Per raggiungere quest’obiettivo è fondamentale puntare sulla tipologia di prato giusta.

Quindi, quando si avvicina il mese della semina, occorre chiedersi quale prato piantare e quanta acqua dare per averlo rigoglioso. Chi ha tutte queste esigenze da soddisfare farebbe bene a puntare su una pianta tappezzante che renderà anche il giardino originale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per perfetti prati rustici e folti senza troppa manutenzione il segreto è questo qui

Grazie alla specie Verbena Hybrida, infatti, è possibile avere un prato perfettamente fitto e calpestabile, ma anche un bellissimo campo fiorito. Questa pianta avrà tutto l’aspetto di un prato fiorito di colore viola e una particolare resistenza a condizioni climatiche avverse.

La Redazione aveva già spiegato come coltivare questa pianta per avere giardini colorati. Ma cosa cambia quando la Verbena è la specie scelta per seminare il proprio prato?

Come ottenere un perfetto tappeto di Verbena Hybrida grazie a semplici suggerimenti

Questa pianta tappezzante sempreverde fiorisce ininterrottamente da aprile fino a ottobre. Riesce a tollerare bene temperature di 10 gradi sotto lo zero e ha un’altissima resistenza alla siccità.

Scegliendo la Verbena per il proprio prato, non bisognerà irrigarlo troppo frequentemente e preoccuparsi dei ristagni d’acqua. Questo prato sarà perfettamente calpestabile e con il fiore incluso arriverà a un’altezza massima di 15 centimetri. Ciò significa che non dovremo neanche tagliarlo troppo frequentemente.

È preferibile scegliere di seminare la Verbena in luoghi che siano sufficientemente esposti al sole, trattandosi comunque di una pianta fiorita. Dovrebbe sceglierla chi desidera un giardino fiabesco e scenografico ma che, soprattutto, sia anche a bassissima manutenzione.

I suoi fiori, poi, non attireranno neppure le api, per cui anche bambini e animali domestici potranno scorrazzare tranquillamente. Per un prato fitto e perfettamente calpestabile è consigliabile piantare circa 10 o 15 piantine per ogni metro quadro di spazio.

Per intensificare le macchie di colore, è utile usare la Verbena in un miscuglio di Graminacee, che non richiedono troppa acqua. Anche se in inverno la Verbena sembrerà quasi scomparsa, essa riapparirà florida con l’arrivo della primavera. Questa pianta, inoltre, riesce a crescere bene anche in regioni climatiche del Nord Italia.

Come abbiamo visto, quindi, per perfetti prati rustici e folti senza troppa manutenzione il segreto è questo qui ed è una fortuna conoscerlo. Il nostro tappeto di Verbena ci farà fare un figurone.