Il riciclo creativo è un’arte e una necessità in questo periodo storico. Soprattutto in cucina. I prezzi di beni primari come pane e olio sono aumentati e la spesa costa sempre di più. Per questo motivo diventa obbligatorio fare di necessità virtù e di imparare a riutilizzare prodotti che una volta avremmo buttato. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa impareremo a riciclare uno degli alimenti che finisce più spesso nel cestino: lo yogurt. Ed ecco 4 modi furbi di usare lo yogurt anche scaduto al di là dei classici impasti o torte morbide.

Lo yogurt è l’ingrediente perfetto per le marinature di carne

Pochi lo sanno ma lo yogurt appena scaduto o in scadenza è straordinario in abbinamento alla carne. La sua consistenza e il suo gusto delicato sono perfetti per la marinatura di particolari tipi di carne. Ma con un po’ di pazienza e fantasia possiamo addirittura usarlo anche per il maiale e la selvaggina.

I vantaggi sono notevoli. Rispetto alle marinature classiche con olio, aromi, vino e limone, quella con lo yogurt rende la carne più idratata e succosa. Ma soprattutto la lascia tenera anche molte ore dopo la cottura.

Usiamo lo yogurt per preparare salse e condimenti salati

Chi ama la cucina esotica sa benissimo che lo yogurt è l’ingrediente principe di molte salse salate. Salse che possiamo preparare anche con l’ultimo barattolo avanzato in frigo.

La famosa salsa tzatziki è fatta proprio con lo yogurt. Se vogliamo provarla ci basterà usare dello yogurt bianco e abbinarlo a olio, succo di limone e trito di cetrioli.

Per preparare un condimento per insalate e verdure la ricetta prevede yogurt, una spolverata d’aglio e qualche erba aromatica. Mischiamo il tutto con un frullatore e il gioco è fatto.

4 modi furbi di usare lo yogurt anche scaduto senza fare dolci e impasti

Ci sono altri due modi geniali di usare lo yogurt avanzato o scaduto. Il primo è davvero insospettabile e vede lo yogurt inserito nella preparazione della maionese. Si abbiamo letto bene. Proprio la maionese. Mettere questo straordinario alimento nella ricetta ci permetterà di creare una salsa decisamente più delicata. Ma soprattutto più versatile e ottima da usare anche con pane e panini.

L’ultimo suggerimento è per gli amanti delle vellutate e delle creme salate di verdure. In questo caso lo yogurt da usare è obbligatoriamente quello bianco. Meglio ancora se in abbinamento a semi di lino, semi di zucca o semi di sesamo. Il mix tra i due ingredienti renderà la vellutata ancora più delicata e cremosa.

Lettura consigliata

Molti lo usano per i dolci ma questo straordinario condimento ci farà davvero impazzire con la carne