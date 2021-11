Cucinare la carne è una vera e propria arte. Carne rossa, bianca e nera hanno tutte bisogno di cotture, condimenti e trattamenti diversi. E se non li impariamo, rischiamo di rovinare dei prodotti davvero pregiati e che magari ci sono costati molti soldi. Oggi noi di ProiezionidiBorsa ci dedicheremo alle carni bianche e scopriremo un alimento insospettabile, che potrebbe darci una marcia in più ai fornelli. Molti lo usano per la colazione ma questo ingrediente darà un gusto incredibile a pollo e tacchino e li renderà morbidissimi. Probabilmente lo abbiamo già in frigo. Non ci resta che tirarlo fuori e iniziare a capire come usarlo per preparare un’incredibile marinatura.

Pollo e tacchino vengono spesso consigliati nelle diete perché poveri di calorie e grassi. Hanno però un problema a livello di gusto. Sono decisamente meno saporiti di altre carni e se non li cuciniamo bene, rischiano di diventare in pochi secondi duri o stopposi.

È proprio questo il motivo per cui molti ricorrono alla marinatura. Una marinatura perfetta ha bisogno di due componenti. Una più grassa per rendere la carne morbida e una più acida per far penetrare gli aromi. Per le carni brune o rosse possiamo ricorrere a vino, birra e olio d’oliva. Ma con le carni bianche il discorso cambia, perché questi alimenti rischiano di coprirne il sapore.

Dobbiamo trovare un’alternativa. E l’alternativa esiste: è il nostro amatissimo yogurt bianco magro. Lo yogurt magro ha 3 vantaggi: ha un sapore neutro, ha poche calorie e garantisce il giusto bilanciamento tra acidi e componente liquida. L’ingrediente perfetto per marinare le carni bianche.

Come preparare la marinatura allo yogurt

Preparare una perfetta marinatura allo yogurt è davvero semplice e lascerà anche spazio alla fantasia. Prendiamo il nostro yogurt bianco, possibilmente senza zucchero, e mischiamolo con un cucchiaino di succo di limone. Ci servirà per aumentare l’acidità del condimento. A questo punto non ci resta che aggiungere sale e pepe, rendere il composto omogeneo e versarlo sulla carne.

Se invece siamo particolarmente fantasiosi, possiamo aggiungere le spezie che più ci piacciono. Per dare un gusto piccante alla carne, proviamo con una punta di peperoncino. Chi ama i gusti più dolci e speziati può provare con curcuma e curry.

Il segreto per avere un pollo o un tacchino morbidissimi sarà quello di farli riposare immersi nello yogurt per 4-5 ore all’interno del frigorifero. È il momento di dire addio a quel petto durissimo che proprio non riusciamo a mandare giù.

