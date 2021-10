Siamo grandi appassionati di cucina e amiamo sperimentare dietro ai fornelli? Cerchiamo ogni giorno in rete gli abbinamenti più strani e le ricette più particolari? Allora siamo arrivati nel posto giusto. Noi di ProiezionidiBorsa siamo appassionati di creatività culinaria. Solo pochi giorni fa, abbiamo scoperto che pochissimi cucinano così le carote ma se le assaggiamo probabilmente non potremmo più farne a meno. Oggi, invece, vedremo come utilizzare un particolare condimento per impreziosire i secondi piatti. Molti lo usano per i dolci ma questo straordinario condimento ci farà davvero impazzire con la carne. Il segreto sarà quello di scegliere il taglio giusto. E con pochissimi facili passaggi realizzeremo un piatto degno degli chef stellati.

L’insospettabile condimento che useremo per la nostra ricetta sarà lo sciroppo d’acero. Sì, abbiamo letto bene. Allarghiamo gli orizzonti e smettiamo di usarlo soltanto per dolci e pancakes. Lo sciroppo d’acero si sposa alla perfezione con una carne in particolare: quella di maiale. E creerà un equilibrio tra dolce e salato a cui sarà davvero difficile resistere.

Per preparare 4 porzioni di maiale allo sciroppo d’acero ci serviranno:

10 fette di lombo di maiale;

4 cucchiai di sciroppo d’acero;

4 cucchiai di succo di limone;

mezzo cucchiaio di pepe di Caienna;

un cucchiaino di peperoncino in polvere;

sale e pepe per condire.

Come preparare il maiale allo sciroppo d’acero

Per far rendere al meglio il nostro lombo, dovremo armarci di pazienza e prenderci due ore di tempo per la marinatura. Togliamo il grasso dalla carne e tagliamone dieci fettine. Prendiamo una teglia di vetro abbastanza grande e disponiamo la carne sul fondo.

Una volta sistemata la carne, dedichiamoci alla preparazione della salsa per la marinatura. Mischiamo in una ciotola il succo di limone, lo sciroppo d’acero e il resto degli ingredienti. Regoliamo il sapore con sale e pepe, mescoliamo il composto e versiamolo sopra il lombo.

Mettiamo la teglia in frigo e calcoliamo circa due ore. Trascorso questo tempo tiriamo fuori la carne, asciughiamola e prepariamola per la cottura. Facciamo riscaldare la griglia e non appena è calda, iniziamo a cuocere le nostre fettine.

5-6 minuti, facendo ben attenzione a cuocere entrambi i lati, dovrebbero essere sufficienti. Un altro cucchiaio di sciroppo d’acero per guarnire a cottura ultimata e possiamo andare in tavola pronti a stupire la platea.

