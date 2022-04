Ogni donna ha chiesto almeno una volta un cambio look al proprio parrucchiere. Questo desiderio può coincidere con un periodo particolare della vita o con il desiderio di rinascere dopo un momento di particolare difficoltà. Motivazioni a parte, il cambiamento è parte naturale della vita, nel look come nel resto delle altre cose. E, cambiare taglio o colore di capelli, può rappresentare quella mossa per guadagnare tanta sicurezza in più.

Se, lo scorso anno, solo le donne più coraggiose avevano chiesto al proprio parrucchiere questo particolarissimo haircut, adesso le cose potrebbero cambiare. Il bob hackerato o hacked bob sembra tornare in almeno 4 vesti particolarissime per questa primavera.

Invece che portarlo cortissimo o sopra le spalle a caschetto, seguiamo questi beauty look da perdere il fiato e che stanno bene a ogni donna.

Puntiamo tutto sulla frangia o sulla sua versione lunga

Questo caschetto volutamente disordinato e in stile messy oggi trova nuovi modi di presentarsi. La prima possibilità è adatta a quelle donne con la fronte larga e l’attaccatura dei capelli alta. Un primo possibile modo di portare l’hacked bob è, infatti, insieme alla frangia. Dopo aver capito qual è la frangia perfetta per la propria tipologia di viso, non serve altro che abbinarla al bob violato. Può trattarsi di una frangia lunga, corta, una baby frangia, anche liscia o mossa. Si tratta anche di una mossa furba per nascondere qualche ruga in più, tipica dei 50 o 60 anni.

La seconda possibilità è l’hacked bob portato lungo. Il caschetto, si sa, non dona a ogni donna. Molto meglio, dunque, scegliere un taglio medio o lungo, magari spettinato e selvaggio. Si potrà optare anche per un taglio scalato, magari da abbinare a un ciuffo brioso.

Gli altri dei 4 modi di portare quest’audace taglio di capelli in primavera invece del solito caschetto asimmetrico mosso

Un terzo modo particolarissimo di portare il bob hackerato è puntando su capelli rosso Tiziano o color rame. Il bob violato risulterebbe ancor più valorizzato dalle sfumature rosse, magari arricchite da qualche sfumatura naturale. Se, invece, risulta difficile rinunciare al taglio asimmetrico, l’importante sarà puntare su un long bob con sfumature chiare vicino al viso. Quindi, ecco almeno 4 modi di portare quest’audace taglio di capelli, già popolarissimo lo scorso anno e ancora incredibilmente di tendenza oggi.

