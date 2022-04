Non importa che sia Natale, Pasqua o una festa di compleanno, in tutte queste occasioni la ricetta giusta può avere davvero tanto peso. Cuciniamo allora questa ricetta fantastica per una variante di cannelloni davvero buoni e golosi come non mai.

Tutti gli ingredienti per preparare questo buonissimo piatto

250 g di cannelloni all’uovo;

300 g di ricotta fresca;

200 g di mozzarella;

350 g di provolone affumicato;

80 g di prosciutto cotto;

2 uova;

noce moscata;

500 g di pomodori pelati;

1 scalogno;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 ciuffetto di prezzemolo;

sale e pepe.

Per il pranzo di Pasqua dovremmo tutti farci un regalo con questa variante dei cannelloni traboccante di ricotta e mozzarella fresca

Innanzitutto, dovremo preparare il sugo: laviamo e affettiamo lo scalogno e mettiamolo poi a soffriggere leggermente in una padella con olio per circa 5 minuti. Fatto questo, uniamo i pelati, precedentemente sminuzzati, e regoliamo il tutto di sale prima di far cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso. Una volta pronto, lasciamolo da parte a riposare.

Per quanto riguarda il pieno, invece, prendiamo la mozzarella, eliminiamo il siero in eccesso e tritiamola insieme al prosciutto e al provolone. Uniamo tutto in una ciotola e mettiamo da parte il composto. Setacciamo poi la ricotta e trasferiamo il tutto in una ciotola capiente assieme al provolone, al prosciutto e alla mozzarella. Mescoliamo per bene e poi uniamo le uova sbattute, un po’ di noce moscata e continuiamo a lavorare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Non ci resterà che regolare di sale e di pepe e, aiutandoci con un cucchiaio, farcire i nostri cannelloni fino all’esaurimento degli ingredienti. Man mano che li riempiamo, disponiamoli poi su una pirofila sul cui fondo avremo cosparso un po’ di sugo. Ricopriamo i cannelloni con il resto del sugo rimasto e spolveriamo il tutto con il provolone avanzato e del prezzemolo tritato fresco.

Come ultimo passaggio dovremo poi infornare la pirofila a 180 °C e lasciare cuocere questa delizia per circa 30 minuti. Per i più golosi che desiderano sempre quella crosticina in superficie basterà cambiare le impostazioni del forno in grill negli ultimi 5-7 minuti di cottura. Come risultato avremo ottenuto dei cannelloni golosi e filanti da leccarsi i baffi, uno dei piatti principe dalla cucina italiana.

Sarà proprio questo allora il piatto perfetto che per il pranzo di Pasqua dovremmo tutti farci per coccolarci e festeggiare alla grande.

